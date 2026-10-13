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Venezia, esonerato Stroppa: Davide Nicola in pole per sostituirlo

Serie A

Davide Nicola è in vantaggio su Paolo Zanetti per prendere il posto di Giovanni Stroppa sulla panchina del Venezia. La dirigenza ha deciso di cambiare guida tecnica dopo un avvio di campionato complicato con sei sconfitte in altrettante partite

Il Venezia ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa e sta valutando i possibili sostituti. Al momento Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla Cremonese nello scorso campionato, è in vantaggio su Paolo Zanetti. Quest'ultimo ha già guidato i veneti dal 2020 al 2022 conquistando una promozione in Serie A, ma il club è più orientato ad affidarsi a Nicola, specialista dei subentri, per risollevare una squadra che ha perso tutte le prime sei partite di campionato.

Il comunicato del Venezia

"Il Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde".

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