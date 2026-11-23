La partita tra Monza e Fiorentina della 12^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 23 novembre alle 20.45 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Davide Polizzi, commento Massimo Gobbi; inviati Marina Presello e Vanessa Leonardi. Appuntamento con L’Originale dalle 20 e dalle 22.45 . Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Manchester) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti e Andrea Consigli.

I numeri di Monza e Fiorentina

Il bilancio tra Fiorentina e Monza in Serie A è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e due pareggi; tuttavia, entrambi i successi della formazione brianzola sono arrivati in incontri domestici (1P). La Fiorentina ha trovato il gol in tutti e sei i precedenti di Serie A contro il Monza. Il Monza ha vinto solo tre delle 24 gare giocate in casa in Serie A dal 2024/25 (5N, 16P), il 13% - la percentuale più bassa tra le formazioni che hanno disputato almeno 20 incontri interni nella competizione nello stesso periodo (13% anche Hellas Verona). La Fiorentina ha sia segnato che subito gol in ciascuna delle ultime nove gare di campionato: l'unica volta in cui ha registrato una serie più lunga di incontri in cui ha sia trovato che subito gol in una stagione di Serie A risale al periodo tra marzo e maggio 2021 (10). Il Monza ha perso tutte le ultime quattro gare di campionato, dopo che aveva vinto due delle tre precedenti (1P). La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime tre gare di campionato (1V, 2N), dopo che aveva perso ben sei delle prime otto di questo torneo; l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza sconfitte in un girone d’andata di Serie A risale a settembre-dicembre 2024. Solo il Sassuolo (29) ha subito più gol rispetto a Monza e Fiorentina in questa Serie A (entrambe 25, così come l’Udinese). La Viola non ha mai fatto peggio dopo 11 gare stagionali nel massimo campionato (eguagliato il primato negativo del 1933/34) mentre per i biancorossi è un record negativo a questo punto del torneo.