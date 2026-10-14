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Milan, Pavlovic rinnova e i compagni... lo prendono a schiaffi! VIDEO

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Strahinja Pavlovic festeggia il rinnovo fino al 2031 con il Milan ed è stato accolto oggi a Milanello in maniera speciale dai suoi compagni di squadra. I giocatori hanno formato un tunnel umano attraverso cui è dovuto passare il serbo, che si è preso una serie di schiaffi (amichevoli) sulla schiena. Un modo simpatico per festeggiare la sua permanenza a Milano. Il Milan è impegnato giovedì in Europa League a Salisburgo: il match sarà LIVE alle 18.45 su Sky e su NOW

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