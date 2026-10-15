È stato il grande protagonista della notte di San Siro contro l'Inter, segnando una tripletta nel successo per 4-3 del suo Bruges nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Per lui è stato come un derby: è tifoso sfegatato del Milan per "colpa" del nonno, che gli ha trasmesso la passione ed era maestro di golf di Van Basten, Gullit e Rijkaard. Ma il tema più caldo riguarda la scelta della nazionale: Germania o Italia? Se ne riparlerà dopo l'estate 2027: prima vuole vincere l'Europeo U21 con la Germania. Da bambino era una promessa del tennis e avrebbe potuto scegliere la racchetta invece degli scarpini. E sul mercato...

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