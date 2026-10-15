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Dopo il primo ko col Benfica il Milan vuole conquistare i suoi primi tre punti. Con Tomori dal 1' Amorim pensa alla difesa a tre, ma potrebbe anche disporsi col 4231 a seconda delle fasi di gioco. In mezzo Rabiot vince la sfida con Modric. Davanti prima da titolare per Camarda in stagione. Bel Milan in avvio: al 15' segna Cisse. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
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17' - Milan subito a un passo dal bis. Loftus-Cheek innescato sul centro destra viene chiuso dal portiere in uscita: sul proseguo palla ad Hutchinson che spara col mancino dalla destra dell'area. Zawieschitzky è battuto, ma Boma salva in spaccata sulla linea!
15' - Era stato un buon avvio e il Milan lo conferma con l'1-0: cross di Hutchinson dal fondo col destro e colpo di testa di Cisse in inserimento!
13' - Buon Milan in avvio. Altra palla rubata alta e ripartenza: Camarda è bravo a smarcare Hutchinson sulla destra dell'area. L'ex Forest avrebbe spazio per calciare in diagonale, ma cerca un passaggio in mezzo che viene intercettato.
12' - Ancora buona percussione Milan sulla sinistra: questa volta Bartesaghi cerca il cross basso per Cisse, che viene chiuso appena prima del tiro.
8' - Bel cross di Bartesaghi dalla sinistra in mezzo e bell'inserimento di Rabiot che prova la volée. La palla sembra diretta nello specchio ma a deviarla, sfortunatamente, è Camarda…
3' - Alla fine è difesa a tre. Il Milan costruisce a tre dietro, con Bartesaghi e Hutchinson esterni e tre centrocampisti: Rabiot, Jashari e Loftus-Cheek. Cisse molto vicino a Camarda.
• SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tabakovic. All. Rohl
• MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter; Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda
Squadre in campo! Milan in rossonero, Salisburgo con la maglia blu che utilizza solo nelle coppe europee.
Amorim a Sky a 30' dal via: "Difesa a tre o quattro non cambia molto, dobbiamo giocare la nostra partita e basta. Tomori? Parlo con tutti i giocatori, lui si sta allenando bene, è esperto e pronto a giocare". Su Camarda: "È a suo agio, darà il suo contributo".
I nerazzurri perdono il capitano per infortunio per almeno un mese. Durante l'ultimo match col Bruges, Lautaro Martinez si è infatti procurato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami svolti oggi all'Humanitas di Rozzano. Dovrebbe restare fuori fino a dopo la prossima sosta per le nazionali, quindi non recuperabile per il derby col Milan di sabato 31 ottobre.
• 3-4-2-1: Maignan; Tomori, De Winter; Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda
• Rabiot vince il ballottaggio con Modric in mezzo. Davanti c'è Camarda: prima volta da titolare in questa stagione e la prima in Europa in carriera. Si riparte dalla difesa a tre anche se, ovviamente, i sistemi sono fluidi e le posizioni di Tomori (terzino a destra) e Bartesaghi (terzino a sinistra) potrebbero anche far virare il Milan verso il 4-2-3-1 o 4-4-1-1. In quel caso Hutchinson e Cisse si sposterebbero come esterni/ali d'attacco: Hutchinson a destra e Cisse a sinistra, con sempre Loftus-Cheek dietro a Camarda
• Früchtl, Sarcevic, Mellberg, Tohumcu, Vertessen, Krätzig, Drexler, Lainer, Redzic, Diakite, Camara
• Torriani, Estupiñán, Gonçalo Ramos, Pulisic, Diawara, Modric, Chukwueze, Moreira, Comotto, Mario Gila, Terracciano, Musah
• SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla, Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom, Kitano, Baidoo; Tabakovic. All. Rohl
"Per la prima volta nella storia, quattro squadre italiane hanno perso nel corso dello stesso turno di Champions League". Oggi Milan, Juve e Atalanta proveranno a inveritre la rotta. Anche perché il ranking per nazioni dice che siamo già a -1.543 punti dalla vetta…
È stato il grande protagonista della notte di San Siro contro l'Inter, segnando una tripletta nel successo per 4-3 del suo Bruges nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Per lui è stato come un derby: è tifoso sfegatato del Milan per "colpa" del nonno, che gli ha trasmesso la passione ed era maestro di golf di Van Basten, Gullit e Rijkaard. Ma il tema più caldo riguarda la scelta della nazionale: Germania o Italia? Se ne riparlerà dopo l'estate 2027: prima vuole vincere l'Europeo U21 con la Germania. Da bambino era una promessa del tennis e avrebbe potuto scegliere la racchetta invece degli scarpini. E sul mercato...
Dopo un consulto specialistico ad Amsterdam, Saelemaekers è stato operato alla caviglia destra in Olanda dal Dr. Gino Kerkhoffs. L'esterno del Milan si è fermato lo scorso 29 settembre in allenamento e dopo ulteriori accertamenti ha deciso di sottoporsi a una nuova operazione alla caviglia già finita sotto ai ferri nel 2024: resterà out 4-5 mesi. Per Gabbia lesione del flessore della coscia sinistra: stop di almeno 3-4 mesi
Il Salisburgo non ha mai battuto il Milan nei quattro precedenti incontri (1 pareggio, 3 sconfitte) in grandi competizioni europee, tutti disputati in UEFA Champions League; contro nessuna avversaria, gli austriaci hanno giocato più partite senza mai vincere: quattro anche contro il Bayern Monaco (1 pareggio, 3 sconfitte) e l'Inter (4 sconfitte).
Il Milan ha vinto nove delle 13 partite (3 pareggi, 1 sconfitta) disputate contro squadre austriache nelle grandi competizioni europee; questa sarà la prima sfida dei rossoneri contro queste avversarie, a partire dal successo per 4-0 contro il Salisburgo, in UEFA Champions League, nel novembre 2022.
Il Salisburgo ha vinto per 1-0 contro il Levski Sofia nella prima giornata di questa UEFA Europa League; gli austriaci non conquistano due successi consecutivi nelle grandi competizioni europee dall'ottobre 2021, mentre l'ultima volta in cui ci sono riusciti tenendo anche la porta inviolata in entrambe le occasioni risale all'ottobre 2017.
Dopo lo 0-2 interno contro il Benfica alla 1^ giornata, il Milan potrebbe perdere entrambe le prime due sfide stagionali in Coppa UEFA/Europa League per la prima volta nella propria storia. In generale, i rossoneri hanno sempre vinto almeno una delle prime due partite in una singola annata disputata nella competizione.
Solo due squadre hanno registrato più tocchi nell'area avversaria rispetto al Milan (40) nella prima giornata di questa UEFA Europa League, nonostante la sconfitta per 2-0 contro il Benfica; si tratta del dato più alto per i rossoneri in un match, nelle grandi competizioni europee, senza segnare, dal 2009/10.
Il Milan è stata una delle due formazioni che hanno registrato il maggior numero di sequenze su azione da almeno 10 passaggi nella 1^ giornata di questa Europa League: 24 (al pari dell'Hapoel Be'er Sheva), nove delle quali si sono concluse con un tiro o un tocco all'interno dell'area avversaria - record nel primo turno del torneo in corso.
Nel primo turno dell'Europa League 2026/27, Milan (16.1 secondi) e Salisburgo (13.1) sono state due delle cinque squadre le cui sequenze su azione sono durate in media più a lungo - Celta Vigo (17.4), NEC (14.5) e Hapoel Be'er Sheva (14.1) le altre.
Ruben Amorim ha perso le ultime due partite di UEFA Europa League (la finale del 2025 con il Manchester United e la prima giornata di questa stagione con il Milan contro il Benfica): tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 21 gare messe assieme nella competizione (12 vittorie, 7 pareggi).
Nessun giocatore ha completato più dribbling di Bartosz Mazurek nel corso del primo turno dell'Europa League 2026/27: cinque, al pari di John Mercado dello Sparta Praga. In generale, il polacco classe 2007 è stato il giocatore che ha vinto più duelli fino ad ora nel torneo in corso (14).
Il primo gol in trasferta di Samuel Chukwueze con la maglia del Milan è arrivato proprio nelle coppe europee, il 13 dicembre 2023 contro il Newcastle in Champions League; attualmente, quella è anche l'ultima rete siglata dal nigeriano in competizioni continentali. Nel corso della 1^ giornata, il classe 1999 ha creato quattro occasioni su azione per i propri compagni: record tra i rossoneri e meno solo delle cinque create da Vá del Lillestrøm e Gelson Martins dell'Olympiakos
Dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica nella prima giornata di Europa League e dopo il pari contro il Sassuolo in campionato, il Milan prova a ripartire affrontando la non semplice trasferta di Salisburgo. La squadra di Rohl ha battuto il Levski Sofia nel match d'esordio.