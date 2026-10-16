Nel VIDEO Giuseppe Marotta, a margine della presentazione della nuova edizione del torneo Alpha League al Palazzo Lombardia di Milano, parla del problema alla coscia che costringerà Lautaro a restare fuori almeno per un mese: "Gli infortuni fanno parte del gioco". E ai giornalisti che gli chiedevano se è ottimista dopo la sconfitta contro il Bruges, il presidente dell'Inter risponde: "L'ottimismo fa parte della mia vita, quindi è normale che io lo sia"

INFORTUNIO LAUTARO - LE PROBABILI DI BOLOGNA-INTER