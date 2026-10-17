Le parole del direttore sportivo del Bologna a Dazn: "Siamo in crescita. Il risultato di domenica scorsa ci aiuta a essere più sereni durante il lavoro in settimana. È un percorso che sarà un po' più lungo, ma i ragazzi sono super applicati e seguono l'allenatore". Sui due portieri: "Skorupski ci ha portato tanti punti, è il presente. Tutti noi crediamo in Pessina. Sa che il lavoro lo farà crescere e migliorare: è il futuro del Bologna". E su Raimondo: "Non c'è il rimpianto per non averlo tenuto. Vi dico questa: la prima chiamata che abbiamo fatto con Tedesco è stata proprio con Raimondo. Il ragazzo era molto sereno e tranquillo, ma era anche convinto del percorso che doveva fare. Ha dimostrato maturità e sapeva che avrebbe fatto bene a restare un altro anno lì. Ha sentito la fiducia di cui aveva bisogno".