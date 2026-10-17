Si parte!
Inizia Bologna-Inter, primo pallone giocato dalla squadra di Palladino.
Dopo la sconfitta contro il Bruges in Champions, l'Inter affronta in campionato il Bologna al Dall'Ara. Chivu conferma Martinez in porta, a destra gioca Luis Henrique, mentre a sinistra Dimarco. Senza Lautaro (out per infortunio), in attacco c'è Pio Esposito con Thuram. Nel Bologna, Palladino si affida a Skorupski e all'ex Darmian. Bernardeschi-Cambiaghi è il duo alle spalle di Piccoli. Diretta sull'app DAZN e DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
1' - Dopo 18 secondi arriva la prima chance per il Bologna. Pobega, leggermente defilato sulla sinistra, recupera palla al limite, entra in area e appoggia in mezzo dove non ci arriva Piccoli. Rimessa dal fondo per l'Inter.
Inizia Bologna-Inter, primo pallone giocato dalla squadra di Palladino.
Un Dall'Ara pieno di tifosi accoglie sul campo Bologna e Inter. Prima del via, il conseuto inno della Serie A seguito dal saluto tra le squadre.
Tutto pronto al Dall'Ara, tra poco l'ingresso in campo di Bologna e Inter.
Il presidente dell'Inter ha parlato a Dazn prima del match contro il Bologna: "Per quel che riguarda la Champions, la risposta è semplice: anche le squadre di terza o quarta fascia sono migliorate in termini di cultura calcistica. Non esistono più gli avversari materasso. C'è un dato che parla chiaro: l'anno scorso la squadra che ha perso tre partite di fila non entrando nelle prime otto, ha poi recuperato nei playoff e ha vinto la coppa, ovvero il Psg. Noi dobbiamo analizzare gli elementi negativi e tracciare un linea che ci porti a migliorare". Su Josep Martinez: "Questa domanda compete all'allenatore, di cui abbiamo sempre avuto grande fiducia. Quello che può fare la società è spronare i giocatori a dare sempre il meglio". Sull'interesse di un fondo del Qatar sull'Inter: "Io gestisco il club e queste sono competenze non mie. Oaktree ha dimostrato con i fatti di star vicino all'Inter, facendo investimenti sia nello stadio che nelle strutture ad Appiano Gentile. Siamo in mani sicure. Non so quali decisioni prenderanno, ma in caso saranno sempre per il bene dell'Inter per consolidare anche il futuro del club".
Le parole del direttore sportivo del Bologna a Dazn: "Siamo in crescita. Il risultato di domenica scorsa ci aiuta a essere più sereni durante il lavoro in settimana. È un percorso che sarà un po' più lungo, ma i ragazzi sono super applicati e seguono l'allenatore". Sui due portieri: "Skorupski ci ha portato tanti punti, è il presente. Tutti noi crediamo in Pessina. Sa che il lavoro lo farà crescere e migliorare: è il futuro del Bologna". E su Raimondo: "Non c'è il rimpianto per non averlo tenuto. Vi dico questa: la prima chiamata che abbiamo fatto con Tedesco è stata proprio con Raimondo. Il ragazzo era molto sereno e tranquillo, ma era anche convinto del percorso che doveva fare. Ha dimostrato maturità e sapeva che avrebbe fatto bene a restare un altro anno lì. Ha sentito la fiducia di cui aveva bisogno".
Il sabato di Serie A si è aperto con la sconfitta del Napoli contro il Venezia. Qui come cambia la classifica.
Chivu si affida al consueto 3-5-2. In porta confermato Martinez, con Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa. A destra scelto Luis Henrique, mentre a sinistra c'è Dimarco. Con Lautaro fuori un mese, gioca Pio Esposito con Thuram davanti.
In porta non c'è Pessina, ma Skorupski. Nella difesa a 3 c'è l'ex Darmian, con Casale e Theate. Davanti il punto di riferimento è Piccoli, con Bernardeschi e Cambiaghi alle sue spalle.
"Nessun dramma, prendiamo la sconfitta col Bruges come un episodio. Accettiamo le nostre responsabilità, ho un gruppo fantastico e serve solo riconnettersi senza piangerci addosso", ha spiegato alla vigilia del Bologna l'allenatore dei nerazzurri. Poi, sui singoli: "Per Bonny arriverà la chance da titolare, Provedel ci darà una mano importante in questa stagione"
L'attaccante nerazzurro, costretto a fermarsi per almeno un mese, salterà sette partite. Qui tutti i match che non potrà giocare.
Durante l'ultimo match col Bruges, Lautaro Martinez si è procurato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Dovrebbe restare fuori fino a dopo la prossima sosta per le nazionali.
Le cinque reti del Bologna in questo campionato sono state realizzate da cinque giocatori diversi: Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini ed Enem. Più nel dettaglio, nell'anno solare 2026, Federico Bernardeschi è il calciatore dei rossoblù che ha preso parte a più reti in Serie A: sei (4G+2A).
Soltanto la Juventus (2.9) ha registrato un valore più basso di Expected Goals contro rispetto al Bologna (5.8) nel campionato in corso; l'Inter è quinta in questa graduatoria (7.0).
L'Inter ha alternato un pareggio ad una vittoria in tutte le ultime sette trasferte di campionato - pareggiando 2-2 quella più recente contro la Roma; i nerazzurri non registrano due pareggi consecutivi fuori casa in Serie A dal periodo tra maggio e settembre 2024 (tre in quel caso).
L'Inter ha guadagnato 16 punti in questo campionato; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 19 punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2017/18 con Luciano Spalletti (19), il 2002/03 con Héctor Cúper (19) e il 1997/98 con Luigi Simoni (19) - nei precedenti tre casi il club meneghino non ha però mai vinto lo Scudetto a fine stagione.
Il Bologna ha pareggiato quattro degli ultimi cinque match casalinghi di campionato (1 sconfitta), tra cui i due più recenti; gli emiliani potrebbero registrare almeno tre pareggi interni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra aprile e ottobre 2024 (sette in quel caso).
A partire dallo scorso dicembre, il Bologna è la formazione che ha subito più gol in gare casalinghe in Serie A (26); nello stesso periodo, escludendo neopromosse e retrocesse, gli emiliani (2 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte) sono la squadra che ha guadagnato meno punti in partite interne nel torneo (11 in 17 match, almeno cinque in meno di qualsiasi altra).
Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide casalinghe contro l'Inter in campionato (3 vittorie, 1 pareggi), dopo che invece aveva perso ben 12 delle precedenti 15 gare casalinghe contro i nerazzurri in Serie A (3 pareggi).
Perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide tra Bologna e Inter in Serie A: tre vittorie per parte e tre pareggi - incluso il 3-3 nel confronto più recente dello scorso 23 maggio al Dall'Ara.
Dopo il 3-3 nella gara più recente dello scorso 23 maggio, Bologna e Inter potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2013 e aprile 2014.
La settima giornata di Serie A continua con la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Inter, in campo alle ore 18. Avviciniamoci insieme al fischio d'inizio.