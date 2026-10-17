Fiorentina e Como si sfidano nella settima giornata di Serie A: match in programma domenica 18 ottobre alle 15. Vanoli pensa al tridente Mastantuono-Pellegrino-Njie. Negli ospiti da valutare le condizioni di Diao, con Fabregas che potrebbe puntare su Rodriguez, Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas.
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione
de Gea; Jiménez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli
- Vanoli con il 4-3-3 nella sfida del Franchi contro il Como
- In difesa Jimenez e Viery sulle fasce, con la coppia centrale Dragusin-Pongracic
- A centrocampo Fagioli, con ai suoi lati Ndour e Brescianini
- Pellegrino torna titolare al centro dell'attacco. Mastantuono e Njie dovrebbero competare il reparto
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas
- Dopo la sconfitta in Champions contro il Feyenoord da valutare le condizioni di Diao
- Fabregas potrebbe puntare su Rodriguez-Nico Paz-Baturina alle spalle di Douvikas
- A centrocampo la coppia Milla-da Cunha