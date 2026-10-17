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Fiorentina-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Fiorentina e Como si sfidano nella settima giornata di Serie A: match in programma domenica 18 ottobre alle 15. Vanoli pensa al tridente Mastantuono-Pellegrino-Njie. Negli ospiti da valutare le condizioni di Diao, con Fabregas che potrebbe puntare su Rodriguez, Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas.

SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Fiorentina
David de Gea
David de Gea
PORTIERE
Fiorentina
Álex Jiménez
Álex Jiménez
TERZINO DESTRO
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Fiorentina
Radu Dragusin
Radu Dragusin
DIFENSORE CENTRALE
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
DIFENSORE CENTRALE
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Fiorentina
Viery Viery
Viery Viery
TERZINO SINISTRO
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
MEZZALA DESTRA
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
CENTROCAMPISTA CENTRALE
Fiorentina
Marco Brescianini
Marco Brescianini
MEZZALA SINISTRA
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Fiorentina
Franco Mastantuono
Franco Mastantuono
ALA DESTRA
Fiorentina
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
CENTRAVANTI
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Fiorentina
Alieu Njie
Alieu Njie
ALA SINISTRA

FIORENTINA (4-3-3) la probabile formazione

de Gea; Jiménez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Paolo Vanoli

  • Vanoli con il 4-3-3 nella sfida del Franchi contro il Como
  • In difesa Jimenez e Viery sulle fasce, con la coppia centrale Dragusin-Pongracic
  • A centrocampo Fagioli, con ai suoi lati Ndour e Brescianini
  • Pellegrino torna titolare al centro dell'attacco. Mastantuono e Njie dovrebbero competare il reparto
Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Yan Couto
Yan Couto
terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
difensore centrale
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Como
Álex Valle
Álex Valle
terzino sinistro
Como
Luis Milla
Luis Milla
centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
centrocampista centrale
Como
Jesús Rodriguez
Jesús Rodriguez
trequartista destro
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista centrale
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
trequartista sinistro
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas

  • Dopo la sconfitta in Champions contro il Feyenoord da valutare le condizioni di Diao
  • Fabregas potrebbe puntare su Rodriguez-Nico Paz-Baturina alle spalle di Douvikas
  • A centrocampo la coppia Milla-da Cunha

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