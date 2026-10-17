L'allenatore in conferenza dopo il ko: "Nel calcio ci sono momenti del genere e c'è solo un modo per uscirne, cioè continuare a lavorare con serietà e professionalità. Sta a noi ribaltare il momento, a partire dalla Champions col Bodo. Di periodi così ne ho già passati un paio in carriera". Su Alisson: "Ha avuto un risentimento"
Il Napoli di Allegri va ancora ko: terzo in campionato, quinto in stagione contando anche la Champions. A Venezia vince il Venezia, tra un rigore sbagliato da De Bruyne e e paratone a ripetizione di Stankovic che hanno chiuso la porta a un Napoli che avrebbe meritato il pari: "Era meglio se avessimo fatto un solo tiro e un gol, invece è successo il contrario — dice Allegri in conferenza —. Detto questo, nel calcio ci sono momenti del genere e c'è solo un modo per uscirne — ha proseguito —, cioè continuare a lavorare, con serietà e professionalità, mettendoci più attenzione e trasformando la delusione in rabbia. Cosa serve fare? Portare dalla nostra parte quegli episodi che, al momento, ci sono sfavorevoli. Sta a noi ribaltare questo momento a partire dalla Champions (martedì prossimo in casa contro il Bodo, ndr), lì dobbiamo assolutamente portare a casa il risultato".
"Le prestazioni ci sono state"
Allegri prosegue parlando del momento: "La classifica non ci sorride, è vero, se si guardano solo i risultati è normale che ci sia un po' di preoccupazione, ma se si guardano le prestazioni non è così. Abbiamo creato tanto anche a Vila-real, e idem oggi, il risultato fa cambiare opinione. Di periodi così ne ho già passati un paio, conosco solo la via del lavoro per uscirne".
Da Lucca al problema per Alisson
Tema singoli: Lucca oggi ha giocato titolare, poi Allegri ha scelto Hojlund a inizio ripresa appena dopo il go subìto: "La rosa è ottima, non possono giocare sempre gli stessi. Lucca ha fatto la sua partita, ha lottato, ha avuto qualche difficoltà, era anche tanto che non giocava titolare - ha detto Allegri -. Hanno fatto bene anche Giovane, Beukema e tutti gli altri". Nel finale un problema per Alisson: "Ha avuto un risentimento sull'ultimo tiro, erano otto giorni che si allenava con la squadra, non potevo immaginare che si rifacesse male, altrimenti avrei messo Lang. Tempi di recupero? La sfera di cristallo non ce l'ho, l'anno scorso si è fatto male spesso, vedremo di recuperarlo; ma ricordiamoci anche che abbiamo appena recuperato Olivera e Anguissa oggi è tornato in panchina".