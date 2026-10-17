L'allenatore in conferenza dopo il ko: "Nel calcio ci sono momenti del genere e c'è solo un modo per uscirne, cioè continuare a lavorare con serietà e professionalità. Sta a noi ribaltare il momento, a partire dalla Champions col Bodo. Di periodi così ne ho già passati un paio in carriera". Su Alisson: "Ha avuto un risentimento" VENEZIA-NAPOLI 1-0 - CLASSIFICA - PAGELLE

Il Napoli di Allegri va ancora ko: terzo in campionato, quinto in stagione contando anche la Champions. A Venezia vince il Venezia, tra un rigore sbagliato da De Bruyne e e paratone a ripetizione di Stankovic che hanno chiuso la porta a un Napoli che avrebbe meritato il pari: "Era meglio se avessimo fatto un solo tiro e un gol, invece è successo il contrario — dice Allegri in conferenza —. Detto questo, nel calcio ci sono momenti del genere e c'è solo un modo per uscirne — ha proseguito —, cioè continuare a lavorare, con serietà e professionalità, mettendoci più attenzione e trasformando la delusione in rabbia. Cosa serve fare? Portare dalla nostra parte quegli episodi che, al momento, ci sono sfavorevoli. Sta a noi ribaltare questo momento a partire dalla Champions (martedì prossimo in casa contro il Bodo, ndr), lì dobbiamo assolutamente portare a casa il risultato".

"Le prestazioni ci sono state" Allegri prosegue parlando del momento: "La classifica non ci sorride, è vero, se si guardano solo i risultati è normale che ci sia un po' di preoccupazione, ma se si guardano le prestazioni non è così. Abbiamo creato tanto anche a Vila-real, e idem oggi, il risultato fa cambiare opinione. Di periodi così ne ho già passati un paio, conosco solo la via del lavoro per uscirne".