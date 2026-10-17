Nessun gol (e un po' di noia) al Penzo
Venezia-Napoli 0-0, il risultato LIVE della partita di Serie A
Allegri punta su Lucca in attacco, riposo per Hojlund. Alle sue spalle McTominay e Giovane. Dietro Beukema vince il ballottaggio su Marianucci e Badiashile quello su Rafa Marin. Contro c'è il Venezia di Nicola, alla prima partita in carica dopo essere subentrato a Stroppa. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
45' - Tre di recupero.
Liscio di Lucca!
33' - Giovane si libera dell'uomo sulla sinistra e mette al centro il cross basso e teso per Lucca. L'attaccante si coordina per calciare da buona posizione, ma liscia il pallone…
Napoli vicino al gol!
29' - Angolo dalla destra, mischia in area e palla che resta praticamente sul dischetto nella disponibilità di Rrahmani: destro forte immediato e (all'apparenza) ben indirizzato, ma il Venezia mura.
27' - Giovane calcia col mancino dai 25 metri. Tiro forte e ben indirizzato, ma comunque largo alla sinistra di Stankovic. Sussulto Napoli.
24' - Cross di Hainaut dalla destra sul secondo palo per Adams: stacco e colpo di testa rimpallato. Nessun vero pericolo per Meret.
21' - Dopo quasi tre minuti si torna a giocare.
18' - Fumogeni in campo, gioco fermo. E timeout per i due allenatori.
18' - Torna a farsi vedere il Venezia: Yeboah riceve centralmente e calcia col destro dai 25 metri. Tiro basso e incrociato, ma anche abbondantemente largo.
15' - Fin qui la partita stenta a decollare.
9' - Primo tiro insidioso: Badiashile rinvia male di testa e regala palla sulla destra dell'area ad Adams, comunque impegnato in un difficile controllo e tiro. Meret para.
7' - Cross di Spinazzola dalla sinistra col destro: Lucca impatta di testa. Stankovic para facilmente.
5' - Il Napoli prova a fare la partita. Venezia ordinato.
Squadre in campo! Venezia in maglia nera, Napoli in bianco
Juan Luca Sacchi è l'arbitro di oggi
- Assistente 1: Domenico Palermo
- Assistente 2: Valerio Vecchi
- Quarto ufficiale: Valerio Crezzini
- VAR: Michael Fabbri
- Assistente VAR: Alberto Santoro
Il Napoli ha effettuato 5 cambi dall'ultimo incontro di Serie A, record per il club tra due partite di questa stagione.
Manna: "Allegri-KDB? Normalità, si risolve tutto". Su Lucca…
Manna chiude le polemiche su Allegri-De Bruyne: "Alcune situazioni sono un po' enfatizzate, a volte sono chiacchiere da bar — ha detto nel pre partita a Dazn —. In realtà sono cose che fanno parte del gioco, si sistema sempre tutto. Oggi serve risultato per dare continuità e muovere la classifica". Su Lucca titolare: "L'ho visto bene in settimana, quando sbaglia non gli viene perdonato nulla. Serve la personalità di capire cosa voglia dire questa maglia del Napoli e quali attaccanti l'hanno indossata in passato. Nessuno gli sta mettendo pressione".
Dentro il Napoli per il riscaldamento al Penzo.
Le panchine
• Montipò, Schingtienne, Al. Rahmani, Fanne, Mohammed, Sagrado, Helgason, Lauberbach, Dagasso, L. Berardi, Panada, Lisman, Mazzocchi, Fernández, Gomes
• Contini, Milinkovic-Savic, De Bruyne, Marin, Olivera, Højlund, Politano, Santos, Marianucci, Lang, Anguissa
La formazione ufficiale del Napoli
• NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca. All. Allegri
• Allegri punta su Lucca in attacco, riposo per Hojlund. Alle sue spalle McTominay e Giovane. Dietro Beukema vince il ballottaggio su Marianucci e Badiashile quello su Rafa Marin
La formazione ufficiale del Venezia
• VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. All. Nicola
• Schingtienne non parte dal 1' in difesa: ci sono Halhal e Moreno con Juan Jesus. A centrocampo spazio a Kike Perez e Haps e conferma per la coppia d'attacco Yeboah-Adams. Haps è l'unico cambio per Nicola rispetto all'ultima di Stroppa con l'Atalanta
Si riparte da qui: Napoli nono, Venezia ancora alla ricerca dei primi punti
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VIDEO. Allegri scherza sull'incomprensione con De Bruyne: "Io parlavo italiano, lui inglese…"
Prima per Nicola, l'esperto delle salvezze
Dopo l'esonero di Stroppa è stato ufficializzato Davide Nicola come nuovo allenatore del Venezia. Per lui tappa numero nove in carriera in Serie A, contratto di un anno e mezzo: "Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c’è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l’obiettivo della salvezza".
Napoli-McTominay, Manna sul rinnovo: "Scott vuole restare, ci stiamo lavorando"
Nel pre gara di Villarreal-Napoli di Champions League Giovanni Manna ha fatto il punto a Sky Sport sul rinnovo di Scott McTominay, in scadenza 2028 e tornato titolare dopo l'intervento di ablazione al cuore: "Ci stiamo lavorando - ha detto il direttore sportivo -. Ha due anni di contratto, vuole rimanere e anche noi vogliamo che resti. Speriamo di trovare una soluzione, serve anche conciliare l'aspetto economico... ".
Gli highlights del ko europeo del Napoli
E qui gli highlights dell'ultima vittoria in campionato
Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro il Venezia in Serie A (7 vittorie, 7 pareggi), evitando la sconfitta in tutte le 10 più recenti (6 vittorie, 4 pareggi) - l'ultimo successo del Venezia contro il Napoli nel massimo campionato risale all'8 marzo 1942 (4-1 al Penzo).
Il Venezia non ha segnato alcun gol in tutte le ultime sette sfide contro il Napoli in Serie A; solo contro l'Avellino (otto) vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi nel massimo campionato.
Grande equilibrio nelle otto partite disputate al Penzo tra Venezia e Napoli in Serie A: due vittorie per parte e ben quattro pareggi - tra cui quello nella gara più recente (0-0 il 16 marzo 2025).
Il Venezia ha perso tutte le prime sei partite stagionali di Serie A solo per la seconda volta, dopo il 1949/50. Fin qui, solo tre formazioni hanno perso tutte le prime sette partite in un singolo campionato nella storia della competizione: il Benevento nel 2017/18, il Legnano nel 1951/52 e proprio il Venezia nel 1949/50 - i veneti potrebbero diventare infatti la prima squadra a registrare questo record negativo per ben due volte.
Il Venezia ha perso le ultime quattro gare al Penzo in Serie A e solo una volta ha registrato più sconfitte casalinghe di fila nella sua storia nel massimo campionato: sei tra giugno 1947 e ottobre 1949.
Il Napoli ha ottenuto un solo punto nelle ultime due trasferte di campionato (sconfitta contro l'Inter e pareggio contro la Fiorentina); l'ultima volta che ha infilato una striscia di almeno tre match fuori casa senza vittoria in Serie A risale al periodo tra febbraio e aprile 2025 (4 pareggi, 1 sconfitta in quel caso, incluso uno 0-0 vs Venezia).
Il Napoli ha vinto tutte le ultime sette partite contro squadre neopromosse in Serie A, con uno score di 18-2. I partenopei hanno anche registrato ben otto clean sheet nelle ultime nove sfide contro queste formazioni, mantenendo la porta inviolata in tutte le cinque gare più recenti.
Il Venezia è la squadra che ha ricevuto più cartellini gialli (18) in questo campionato; più nel dettaglio, i lagunari sono anche la formazione con il rapporto più basso tra falli commessi e ammonizioni (un cartellino giallo ogni 3.6 falli di media).
Nessun difensore è stato coinvolto in più gol di Antoine Hainaut (2G+1A) in questa stagione di Serie A: tre, al pari di Hassane Kamara, Nuno Tavares e Ricardo Mangas. Il classe 2002 del Venezia è anche il giocatore che ha effettuato il maggior numero di cross su azione (35, almeno 11 in più di qualsiasi altro) nel campionato in corso.
Dopo la doppietta contro il Frosinone, Kevin De Bruyne potrebbe segnare in due presenze di fila in campionato per la prima volta dopo quattro anni, ovvero dall'ottobre 2022 (in quel caso in Premier League con il Manchester City contro Brighton e Leicester). Più nel dettaglio, il belga ha preso parte a sette gol in 10 presenze (5G+2A) da inizio agosto tra club e nazionale considerando tutte le competizioni