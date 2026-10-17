Manna chiude le polemiche su Allegri-De Bruyne: "Alcune situazioni sono un po' enfatizzate, a volte sono chiacchiere da bar — ha detto nel pre partita a Dazn —. In realtà sono cose che fanno parte del gioco, si sistema sempre tutto. Oggi serve risultato per dare continuità e muovere la classifica". Su Lucca titolare: "L'ho visto bene in settimana, quando sbaglia non gli viene perdonato nulla. Serve la personalità di capire cosa voglia dire questa maglia del Napoli e quali attaccanti l'hanno indossata in passato. Nessuno gli sta mettendo pressione".