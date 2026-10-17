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Roma-Genoa, De Rossi: "Gara equilibrata fino al gol, ma l'atteggiamento è stato giusto"

genoa

Dispiaciuto per il risultato ma non per la prestazione, l'allenatore del Genoa guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il ko di Roma: "La superiorità dell'avversario l'accettiamo e anche il risultato, ma sono soddisfatto dell'atteggiamento che è in continuità con la vittoria sulla Fiorentina. Il gol di Castro ci ha tolto qualche certezza e ci siamo allungati lasciando quel pizzico di tempo in più alla Roma per giocare"

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