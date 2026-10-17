Paulo Dybala (496) è il giocatore della Roma con il minutaggio più alto nel campionato in corso. La Joya ha realizzato nove gol contro il Genoa in Serie A e solo contro Udinese (12) e Torino (10) ha segnato più reti in carriera nel massimo campionato (a quota nove anche Sassuolo e Sampdoria) - contro il Grifone è arrivata anche la prima delle sue quattro triplette nel torneo, il 26 agosto 2017 con la Juventus.