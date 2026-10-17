Roma-Genoa, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Dopo il rocambolesco ko in Champions contro il Real Madrid, la Roma vuole tornare a vincere in campionato dopo il pareggio di Como. All'Olimpico torna da avversario De Rossi con il suo Genoa. Gasp sceglie Castro come sostituto di Malen, giocano Soulé e Castro, in difesa Balerdi. Genoa con Messias e l'ex El Shaarawy alle spalle di Osmajic. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Pisilli, de Roon, Rensch; Soulé, Mora; Castro. All. Gasperini
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi
in evidenza
Il Genoa è una delle quattro squadre, assieme ad Atalanta, Venezia e Parma, a non avere ancora raccolto alcun punto in trasferta nella Serie A 2026/27. I rossoblù potrebbero perdere tutte le prime tre gare esterne di un massimo torneo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo quelle del 2008/09 e 2015/16
Nell’era dei tre punti a vittoria, inoltre, tra le squadre affrontate più di 15 volte all’Olimpico il Genoa è quella contro cui la Roma vanta la media gol più alta: per i giallorossi 45 reti in 19 precedenti interni contro il Grifone dal 1994/95 in avanti nel massimo torneo, ovvero 2.4 a match.
La formazione della Roma in grafica
Il punteggio più frequente tra Roma e Genoa in Serie A è l’1-0 in favore dei capitolini, finale di 15 incontri, il più recente dei quali il 19 maggio 2024 con Daniele De Rossi allenatore dei giallorossi (gol di Romelu Lukaku).
La formazione del Genoa in grafica
Bologna-Inter 1-3, vittoria in rimonta dei nerazzurri
Dopo la sconfitta in Champions contro il Bruges, l'Inter torna a vincere, batte per 3-1 il Bologna al Dall'Ara e resta in testa alla classifica. Nel primo tempo la squadra di Palladino la sblocca con Pobega dopo 10 minuti. I nerazzurri rischiano di subire il raddoppio ma trovano il pareggio con Thuram prima dell'intervallo. Nella ripresa i cambi di Chivu fanno la differenza: Carlos Augusto firma la rimonta, poi Bonny la chiude
L'Inter vince in rimonta: Bologna battuto 3-1Vai al contenuto
La Roma ha segnato almeno un gol in 21 degli ultimi 22 incontri in Serie A con il Genoa, compreso ciascuno dei sei più recenti dopo uno 0-0 del febbraio 2022 con José Mourinho in panchina.
Genoa, le scelte di formazione
De Rossi si affida all'ex El Shaarawy con Messias alle spalle di Osmajic. Ellertson su una delle due corsie con l'altra occupata da Puzka. Marcandalli, Ostigaard e Vasquez in difesa
Roma, le scelte di formazione
Sono sette i cambi di Gasperini rispetto alla sfida con Real: giocano Balerdi, Mora, Castro, Pisilli, Lulli, Koulierakis e Reansch. Malen è qualificato, Dybala infortunato
Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Pisilli, de Roon, Rensch; Soulé, Mora; Castro. All. Gasperini
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi
La Roma presenta su X il match contro il Genoa
Statistiche e curiosità
Il Genoa ha vinto l'ultima sfida contro la Roma in campionato (2-1 lo scorso 8 marzo al Ferraris); il Grifone non ottiene due successi di fila contro i giallorossi in Serie A dal periodo tra febbraio e ottobre 2011.
Roma imbattuta in 39 delle ultime 40 gare in casa col Genoa
La Roma è rimasta imbattuta in 39 delle ultime 40 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (33 vittorie, 6 pareggi), incluse tutte le 23 gare interne più recenti (19 vittorie, 4 pareggi) - l'ultimo successo dei liguri in trasferta contro i giallorossi nel massimo campionato risale al 17 gennaio 1990 (1-0 con gol di Carlos Aguilera allo stadio Flaminio).
Roma, nella scorsa stagione 15 punti dopo 6 gare
La Roma ha guadagnato 14 punti in questo campionato e nella scorsa stagione dopo i primi sei match aveva raccolto 15 punti; i giallorossi potrebbero invece raccogliere almeno 17 punti dopo le prime sette gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (18 in quel caso).
Roma reduce dai pareggi contro Inter e Como
La Roma ha pareggiato le ultime due partite di campionato contro Inter e Como; i giallorossi potrebbero registrare tre pareggi di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2022 con José Mourinho allenatore (il primo di quei tre segni "X" fu proprio contro il Genoa).
Roma imbattuta nelle ultime 15 gare casalinghe in campionato
La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 15 gare casalinghe di campionato (11 vittorie, 4 pareggi), con l'ultimo ko interno che risale al 30 novembre 2025 contro il Napoli; l'ultima volta che i giallorossi hanno evitato la sconfitta in 16 match interni consecutivi in Serie A risale al periodo tra luglio 2020 e febbraio 2021.
Genoa a caccia del secondo successo di fila
Dopo una striscia di 10 match consecutivi senza successi (3 pareggi, 7 sconfitte), il Genoa ha vinto la gara più recente contro la Fiorentina; il Grifone potrebbe ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile (contro Sassuolo e Pisa in quel caso).
I numeri di De Rossi con la Roma
Daniele De Rossi, oltre ad aver allenato la Roma in 30 match tra gennaio e settembre 2024 (13 vittorie, 10 pareggi, 7 sconfitte), ha collezionato ben 616 presenze da calciatore, condite da 63 gol con i giallorossi, classificandosi al 2° posto tra i giocatori della Roma con più presenze ufficiali nella storia, dietro solo a Francesco Totti (786).
Roma come l'Inter: 13 gol su azione
Da una parte la Roma è una delle squadre ad aver segnato più gol (13, al pari dell'Inter) su azione in questo campionato - dall'altra parte, solo Fiorentina e Venezia (entrambe 12) hanno subito più reti del Genoa su azione (11, al pari dell'Udinese).
Dybala il giocatore della Roma con il minutaggio più alto
Paulo Dybala (496) è il giocatore della Roma con il minutaggio più alto nel campionato in corso. La Joya ha realizzato nove gol contro il Genoa in Serie A e solo contro Udinese (12) e Torino (10) ha segnato più reti in carriera nel massimo campionato (a quota nove anche Sassuolo e Sampdoria) - contro il Grifone è arrivata anche la prima delle sue quattro triplette nel torneo, il 26 agosto 2017 con la Juventus.
Osmajic, tre gol in cinque presenze con il Genoa in campionato
Milutin Osmajic ha realizzato tre gol in cinque presenze con il Genoa in campionato: solo tre calciatori hanno segnato almeno quattro reti nelle loro prime sei partite con il Grifone nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95): Krzysztof Piatek (otto), Diego Milito (cinque) e Marco Borriello (cinque).