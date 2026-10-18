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Castro-Lavezzi, i gol con lo 'scavetto' a confronto

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L'attaccante della Roma ha sbloccato il match contro il Genoa con un delicato scavetto col collo del piede. Una prodezza che ha ricordato quella di un altro argentino protagonista con il suo talento in Serie A: Ezequiel Lavezzi. 'El Pocho' segnò un gol meraviglioso - con una giocata simile a quella del connazionale - in un Napoli-Milan dell'ottobre 2010. Guarda il VIDEO - commentato nel post partita della sfida dell'Olimpico - che mette a confronto le due reti 

ROMA-GENOA 2-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

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