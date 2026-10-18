L'allenatore rossonero commenta il 3-2 di San Siro contro l'Atalanta: "Miglior Milan della stagione per 66 minuti, poi c'è stato un calo generale. Ma il risultato è la cosa più importante. Non voglio focalizzarmi solo sulla parte finale della partita". Poi la risposta allo sfogo di Rabiot: "Quando parla a fine gara è emotivo, e a me piacciono i giocatori emotivi" MILAN-ATALANTA 3-2: GOL E HIGHLIGHTS - PAGELLE

È stato il miglior Milan della stagione per oltre 60 minuti, tanto che Ruben Amorim all’intervallo non ha nemmeno sfruttato tutti i minuti a sua disposizione per parlare alla squadra, tornando in panchina prima del tempo. I rossoneri erano avanti 2-0 sull'Atalanta, e nella ripresa troveranno anche il tris. Prima dell'improvviso e inaspettato crollo con cui si consegnano all'Atalanta, ne prendono due e rischiano anche di farsi rimontare per un 3-3 che avrebbe avuto contorni drammatici. "Il risultato è la cosa più importante", commenta Amorim a Sky dopo la partita, "ma dobbiamo analizzare la prestazione: abbiamo quasi segnato il quarto gol e anche i tifosi dopo il 3-1 hanno iniziato a percepire questo nervosismo. Considerando i 90’, abbiamo giocato bene i primi 66. Milan distratto? Non so cosa significhi esattamente... Eravamo un po’ stanchi, forse. L’inerzia della partita è cambiata completamente dopo il loro gol, quando abbiamo smesso di pressare ed è iniziato a salire il nervosismo. Può capitare, ma dobbiamo essere più continui in termini prestazioni e di risultati, e se dobbiamo soffrire, soffrire meno". Approfondimento Le pagelle di Milan-Atalanta 3-2

"Miglior Milan della stagione per 66 minuti" Sulla scelta piuttosto sorprendente di schierare Moreira terzino sinistro nella linea a 4 di difesa, Amorim invece spiega: “Solitamente Moreira cerca di saltare il difensore avversario nell’uno contro uno, mentre in questa partita doveva seguire le penetrazioni del loro esterno visto che anche lui è molto veloce: questa era l’idea. Con i due attaccanti in campo l’Atalanta ha messo tante palle in mezzo, poi nell’area può capitare di tutto. E tutta la squadra ha smesso di giocare bene, tutti hanno diminuito il livello di qualità. Se è stato il miglior Milan nella stagione per 66’? Direi di sì, abbiamo creato occasioni, controllato bene il pallone e le loro transizioni, poi dopo quei 66’ è salita un po’ di stanchezza, abbiamo perso fiducia e quindi c’è stato un calo generale. Ma non voglio focalizzarmi solo sulla parte finale della partita”.