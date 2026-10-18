Milan-Atalanta, Amorim: "Conta il risultato, non focalizziamoci sul finale di partita"milan
L'allenatore rossonero commenta il 3-2 di San Siro contro l'Atalanta: "Miglior Milan della stagione per 66 minuti, poi c'è stato un calo generale. Ma il risultato è la cosa più importante. Non voglio focalizzarmi solo sulla parte finale della partita". Poi la risposta allo sfogo di Rabiot: "Quando parla a fine gara è emotivo, e a me piacciono i giocatori emotivi"
MILAN-ATALANTA 3-2: GOL E HIGHLIGHTS - PAGELLE
È stato il miglior Milan della stagione per oltre 60 minuti, tanto che Ruben Amorim all’intervallo non ha nemmeno sfruttato tutti i minuti a sua disposizione per parlare alla squadra, tornando in panchina prima del tempo. I rossoneri erano avanti 2-0 sull'Atalanta, e nella ripresa troveranno anche il tris. Prima dell'improvviso e inaspettato crollo con cui si consegnano all'Atalanta, ne prendono due e rischiano anche di farsi rimontare per un 3-3 che avrebbe avuto contorni drammatici. "Il risultato è la cosa più importante", commenta Amorim a Sky dopo la partita, "ma dobbiamo analizzare la prestazione: abbiamo quasi segnato il quarto gol e anche i tifosi dopo il 3-1 hanno iniziato a percepire questo nervosismo. Considerando i 90’, abbiamo giocato bene i primi 66. Milan distratto? Non so cosa significhi esattamente... Eravamo un po’ stanchi, forse. L’inerzia della partita è cambiata completamente dopo il loro gol, quando abbiamo smesso di pressare ed è iniziato a salire il nervosismo. Può capitare, ma dobbiamo essere più continui in termini prestazioni e di risultati, e se dobbiamo soffrire, soffrire meno".
Approfondimento
Le pagelle di Milan-Atalanta 3-2
"Miglior Milan della stagione per 66 minuti"
Sulla scelta piuttosto sorprendente di schierare Moreira terzino sinistro nella linea a 4 di difesa, Amorim invece spiega: “Solitamente Moreira cerca di saltare il difensore avversario nell’uno contro uno, mentre in questa partita doveva seguire le penetrazioni del loro esterno visto che anche lui è molto veloce: questa era l’idea. Con i due attaccanti in campo l’Atalanta ha messo tante palle in mezzo, poi nell’area può capitare di tutto. E tutta la squadra ha smesso di giocare bene, tutti hanno diminuito il livello di qualità. Se è stato il miglior Milan nella stagione per 66’? Direi di sì, abbiamo creato occasioni, controllato bene il pallone e le loro transizioni, poi dopo quei 66’ è salita un po’ di stanchezza, abbiamo perso fiducia e quindi c’è stato un calo generale. Ma non voglio focalizzarmi solo sulla parte finale della partita”.
"Rabiot emotivo, ma a me piace"
Parlando in conferenza stampa, Amorim ha poi risposto anche alle parole di Rabiot, che subito dopo la gara, ai microfoni di Sky, aveva espresso tutta la sua amarezza ("Non meritavamo di vincere, non si può crollare così"). “Rabiot è un giocatore speciale e ricordo che ha detto la stessa identica cosa in nazionale. E stiamo parlando di ragazzi che hanno vinto tutto, perfino un Mondiale. Può succedere a qualsiasi squadra. Ha detto la stessa cosa anche in nazionale e a me questo piace. Rabiot è molto emotivo quando parla a fine gara e a me piacciono davvero tanto i giocatori emotivi”. E tornando ad analizzare l’improvviso crollo della squadra: “Io voglio una squadra che anche quando subisce un gol continui a giocare nello stesso modo, che non cambi il proprio atteggiamento, e noi non siamo ancora quel tipo di squadra, ci vorrà del tempo. Una grande squadra non è quella in cui tutti giocano bene solo quando le cose vanno per il verso giusto. Voglio una squadra capace di gestire sia i momenti positivi che i momenti difficili, e noi nei momenti difficili stiamo faticando davvero tanto”.