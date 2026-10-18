Serie AGiornata 7 - domenica 18 ottobre 2026Giornata 7 - dom 18 ott
Fine
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Milan-Atalanta 3-2: video, gol e highlights
Il Milan ritrova il successo anche in campionato con una “pazza” partita: domina per un’ora, poi si spegne e rischia nel finale. Ramos fa 1-0 su rigore causato da Obric appena entrato in campo (al debutto) dopo l’infortunio di Kolasinac. Rabiot fa 2-0 prima dell’intervallo, nella ripresa nuovo rigore per il Milan ma stavolta Carnesecchi ferma Ramos. Gila fa comunque 3-0 sul corner conseguente, poi il Milan crolla: Gaetano e Krstovic la riaprono, Maignan evita il 3-3 nel finale