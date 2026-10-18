L'allenatore dell'Atalanta a Sky critica l'arbitraggio di Chiffi: "La palla sul braccio del difensore è battuta tre volte: due nella nostra area e l'arbitro è stato chiamato al Var e una in quella del Milan, ma non è stato chiamato al Var", dice riferendosi al cross di Rowe toccato di mano da De Winter. Poi, riguardo a un insulto rivolto da Rabiot all'arbitro: "Chiffi mi ha detto che l'ha ammonito. Sì, però se lo faccio io mi manda fuori, giustamente"

MILAN-ATALANTA 3-2: GOL E HIGHLIGHTS - PAGELLE