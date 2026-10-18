La 7^ giornata di Serie A si chiude al Tardini con la sfida tra Parma e Torino (in diretta lunedì 19 ottobre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Gilardino recupera Ndiaye, mentre Elphege è fuori causa dopo il problema di appendicite acuta. Abate dovrebbe affiancare Braganca a Mandragora, dato che mancherà l'infortunato Ilkhan

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