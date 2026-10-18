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Parma-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La 7^ giornata di Serie A si chiude al Tardini con la sfida tra Parma e Torino (in diretta lunedì 19 ottobre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Gilardino recupera Ndiaye, mentre Elphege è fuori causa dopo il problema di appendicite acuta. Abate dovrebbe affiancare Braganca a Mandragora, dato che mancherà l'infortunato Ilkhan

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Probabili Formazioni

Parma
Edoardo Corvi
Edoardo Corvi
portiere
Parma
Enrico Delprato
Enrico Delprato
difensore centrale di destra
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Parma
Mariano Troilo
Mariano Troilo
difensore centrale
Parma
Diego Carlos
Diego Carlos
difensore centrale di sinistra
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Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Vincent Sierro
Vincent Sierro
mezzala sinistra
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Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
Parma
El Bilal Touré
El Bilal Touré
attaccante
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Parma
David Romero
David Romero
attaccante

PARMA (3-5-2) la probabile formazione

Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabé, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Romero. All. Gilardino

  • Gilardino pensa a nuove idee dopo il debutto a San Siro contro l'Inter, cambiando 3 giocatori rispetto alla sconfitta di Milano
  • In difesa Drobnic e Ndiaye (tornato in gruppo) danno possibili alternative. Delprato come braccetto destro aprirebbe la corsia a Britschgi
  • Keità, Sierro e Bernabè costituiranno la cerniera mediana. In avanti Romero è praticamente certo della titolarità, dato che Elphege è fuori causa dopo il problema di appendicite acuta
Torino
Lucas Perri
Lucas Perri
portiere
Torino
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
difensore centrale di destra
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Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
difensore centrale
Torino
Ricardo Rodriguez
Ricardo Rodriguez
difensore centrale di sinistra
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Torino
Rafik Belghali
Rafik Belghali
esterno destro
Torino
Rolando Mandragora
Rolando Mandragora
centrocampista centrale
Torino
Daniel Bragança
Daniel Bragança
centrocampista centrale
Torino
Alessio Cacciamani
Alessio Cacciamani
esterno sinistro
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Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
trequartista
Torino
Ché Adams
Ché Adams
attaccante
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Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
attaccante

TORINO (3-4-1-2) la probabile formazione

Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate

  • Anche se sulla carta è un 3-4-1-2, Abate continua con la strada del 4-4-2 con Belghali esterno basso a destra e Rodriguez sull'altro versante, mentre Vlasic e Cacciamani copriranno le corsie in alto
  • In mezzo mancherà l'infortunato Ilkhan: ci sarà Braganca di fianco a Mandragora

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