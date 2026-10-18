La 7^ giornata di Serie A si chiude al Tardini con la sfida tra Parma e Torino (in diretta lunedì 19 ottobre alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Gilardino recupera Ndiaye, mentre Elphege è fuori causa dopo il problema di appendicite acuta. Abate dovrebbe affiancare Braganca a Mandragora, dato che mancherà l'infortunato Ilkhan
Probabili Formazioni
PARMA (3-5-2) la probabile formazione
Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabé, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Romero. All. Gilardino
- Gilardino pensa a nuove idee dopo il debutto a San Siro contro l'Inter, cambiando 3 giocatori rispetto alla sconfitta di Milano
- In difesa Drobnic e Ndiaye (tornato in gruppo) danno possibili alternative. Delprato come braccetto destro aprirebbe la corsia a Britschgi
- Keità, Sierro e Bernabè costituiranno la cerniera mediana. In avanti Romero è praticamente certo della titolarità, dato che Elphege è fuori causa dopo il problema di appendicite acuta
TORINO (3-4-1-2) la probabile formazione
Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate
- Anche se sulla carta è un 3-4-1-2, Abate continua con la strada del 4-4-2 con Belghali esterno basso a destra e Rodriguez sull'altro versante, mentre Vlasic e Cacciamani copriranno le corsie in alto
- In mezzo mancherà l'infortunato Ilkhan: ci sarà Braganca di fianco a Mandragora