Udinese-Lecce, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
La partita tra Udinese e Lecce della 7^ giornata di Serie A si gioca domenica 18 ottobre alle ore 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky
Dove vedere Udinese-Lecce in tv
La partita Udinese-Lecce della 7^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 18 ottobre alle ore 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.
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I numeri di Udinese e Lecce
Il Lecce ha vinto l'ultima sfida contro l'Udinese in campionato e solo una volta i salentini hanno centrato due successi di fila contro i friulani in Serie A: tra marzo e dicembre 2001 con Alberto Cavasin allenatore. L'Udinese ha segnato in 17 delle 18 sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A: 36 reti dei friulani (esattamente due di media a match); l'unica gara interna in cui sono rimasti a secco di gol risale al 23 dicembre 2001 (0-1 in quel caso). Dopo aver guadagnato quattro punti nelle prime due giornate di questo campionato, l'Udinese ha perso tutte le successive quattro partite; con Runjaic allenatore solo una volta i friulani hanno registrato cinque sconfitte di fila in Serie A: tra marzo e aprile 2025. L'Udinese ha vinto solo una delle ultime otto gare casalinghe di campionato (2N, 5P): 2-0 contro il Torino lo scorso 2 maggio; nel periodo i friulani non hanno segnato alcun gol in ben cinque di queste otto partite interne. Tra le squadre attualmente in Serie A, il Lecce è quella che aspetta da più turni il pareggio: 10 (5V, 5P); l'ultimo segno "X" dei salentini in campionato risale allo scorso 25 aprile contro l'Hellas Verona (0-0). Nonostante abbia perso le ultime due gare, il Lecce ha guadagnato sei punti in questo campionato e nelle precedenti sei stagioni disputate in Serie A solo una volta aveva fatto meglio dopo i primi sei match: 11 nel 2023/24 (a quota sei anche nel 2019/20). L'Udinese ha subito 13 gol nel campionato in corso e solo due volte i friulani avevano concesso più reti dopo le prime sei partite stagionali di Serie A: 16 sia nel 1961/62 che nel 1960/61 - a quota 13 anche nel 2017/18, 1997/98 e 1953/54.