Alisson Santos sta vivendo un inizio di stagione particolarmente complicato. Il numero 27 del Napoli, ancora a secco in tutte le competizioni, si è nuovamente infortunato al bicipite femorale sinistro. Alisson, che già era stato costretto a fermarsi per un mese dopo essersi fatto male in Champions League contro l'Arsenal, era tornato in campo nella trasferta di Venezia del 17 ottobre, in cui il Napoli ha incassato la terza sconfitta nelle prime 7 giornate di campionato. (1-0 il risultato finale). Subentrato al 54' della partita del 'Penzo', Alisson si è infortunato nel finale, riuscendo comunque a terminare la gara. Nella giornata di lunedì 19 ottobre, il Napoli ha diffuso un comunicato in cui conferma che il brasiliano ha rimediato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Allegri, dunque, non potrà certamente contare sul classe 2002 almeno fino alla prossima sosta per le nazionali, in programma dal 9 al 17 novembre. Il brasiliano salterà le prossime gare di Champions contro Bodo/Glimt e Porto, oltre a diversi big match in campionato. Il Napoli, infatti, dovrà giocare contro Roma (sabato 24 ottobre in casa), Juventus (domenica 1 novembre a Torino) e Lazio (domenica 8 novembre al 'Maradona') senza Alisson a disposizione.