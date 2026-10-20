"Bisogna fare una buona prestazione tecnica, loro si difendono bene col blocco basso. A volte ci fidiamo troppo del compagno e non prevediamo quello che può essere un errore, com'è accaduto sabato a Venezia". Sulle scelte a centrocampo: "È una scelta perché Lobotka e Gilmour hanno giocato tantissime partite, Anguissa recupera da un infortunio e non ha assolutamente novanta minuti nelle gambe. Ci vuole grande entusiasmo, ma soprattutto grande tecnica e precisione nei passaggi. Bisogna andarci a prendere le cose, perché nessuno ce le regala".