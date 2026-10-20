Leonardo Spinazzola ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Champions League
Napoli-Bodo Glimt, il risultato in diretta LIVE
Dopo la sconfitta in Champions contro il Villarreal e dopo il ko di Venezia in campionato, la squadra di Allegri vuole tornare alla vittoria contro il Bodo/Glimt. De Bruyne gioca da play con Anguissa e McTominay ai suoi lati. Bodo con il tridente Blomberg, Helmersen, Hauge. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
BODO/GLIMT (4-3-3): Halkin; Sjovold, Gundersen, Biortfut, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. All. Knutsen
7' - Il gol ha certamente dato fiducia al Napoli che adesso gestisce bene il pallone, al momento il Bodo non è ancora riuscito a reagire
Il Napoli ha segnato 2 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa edizione di UEFA Champions League.
Matteo Politano ha segnato al minuto 0:54, il gol più veloce del Napoli in questa edizione di UEFA Champions League
1' - Napoli in vantaggio: gran gol di Politano
Alla prima azione il Napoli passa, da sinistra cross di Spinazzola, Politano dal secondo palo calcia al volo con il sinistro e batte Haikin
Napoli-Bodo 0-0
Si parte al Maradona
Con un’età media di 30 anni e 126 giorni, il Napoli ha schierato per la prima volta nella UEFA Champions League un undici titolare con una media di età pari o superiore a 30 anni.
Le squadre stanno entrando in campo, poi l'inno della Champions
Youth League, la Roma ne fa 5 allo Slovan Bratislava. Il Napoli batte il Bodo: i risultati
In attesa delle partite di Champions League (tutte da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), inizia bene la giornata europea delle italiane. Il Napoli e la Roma Primavera hanno battuto rispettivamente il Bodo, per 1-0, e lo Slovan Bratislava per 5-0: due risultati preziosi per la classifica dato che in Youth League si giocano sei partite nella Phase League
Youth League, la Roma vince nel segno di Paratici. Il Napoli batte il BodoVai al contenuto
C'è sempre molta azione quando il Bodø/Glimt scende in campo in Champions League. Nessuna delle 14 partite disputate finora dal club nella fase principale della UEFA Champions League è terminata a reti inviolate; lo stesso vale per le ultime 34 gare giocate dalla squadra norvegese in tutte le competizioni UEFA
Il Napoli ha perso in casa contro l'Arsenal nella prima giornata e, la scorsa settimana, ha perso 3-1 in trasferta con il Villarreal.
Il Bodo Glimt ha perso contro il Bayern nella prima giornata, ma la scorsa settimana ha conquistato i suoi primi tre punti, battendo il Dortmund per 1-0 in casa grazie a un gol di Fredrik Sjøvold.
Per Kevin De Bruyne si tratterà dell'85^ presenza in Champions League: raggiungerà così Axel Witsel come secondo calciatore belga con più partite disputate nella competizione, preceduto soltanto da Thibaut Courtois (101).
Questa è la decima partecipazione del Napoli alla fase principale della Champions League. Il miglior risultato risale alla stagione 2022/23, quando ha raggiunto i quarti di finale, venendo eliminato dal Milan.
Il Napoli ha vinto la Coppa UEFA nel 1989, il suo primo e finora unico successo in una competizione UEFA.
La sconfitta per 3-1 sul campo del Villarreal nell'ultima giornata ha portato a cinque il numero di partite consecutive senza vittorie del Napoli in Champions League: si tratta della striscia negativa più lunga mai registrata dal club nella competizione.
Allegri: "Serve entusiasmo e precisione tecnica"
"Bisogna fare una buona prestazione tecnica, loro si difendono bene col blocco basso. A volte ci fidiamo troppo del compagno e non prevediamo quello che può essere un errore, com'è accaduto sabato a Venezia". Sulle scelte a centrocampo: "È una scelta perché Lobotka e Gilmour hanno giocato tantissime partite, Anguissa recupera da un infortunio e non ha assolutamente novanta minuti nelle gambe. Ci vuole grande entusiasmo, ma soprattutto grande tecnica e precisione nei passaggi. Bisogna andarci a prendere le cose, perché nessuno ce le regala".
La formazione del Bodo in grafica
La formazione del Napoli in grafica
La vittoria per 1-0 contro il Dortmund nella seconda giornata ha marcato il sesto successo casalingo consecutivo nelle competizioni europee del Bodo Glimt, che ha perso solo due delle ultime 13 sfide europee disputate.
Bodo, le scelte di formazione
Knutsen schiera un 4-3-3 con il tridente composto da Blomberg, Helmersen e l'ex milanista Hauge. A centrocampo c'è Berg con Fet e Auklend
Napoli, le scelte di formazione
Allegri mescola le carte, De Bruyne da regista aretrato con Anguissa e McTominay ai lati. Hojlund, come di consueto, riferimento più offensivo. Politano e Lang sulle corsie. In difesa Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce
Il Bodo Glimt ha vinto in casa dell'Hamarkameratene ed è in testa alla classifica del campionato in Norvegia
Oggi il Napoli ha vinto 1-0 contro il Bodø/Glimt nella UEFA Youth League. Luigi Riccio ha segnato l'unico gol al 31° minuto, regalando alla formazione italiana la prima vittoria nell'edizione 2026/27 del torneo. Per il Bodø/Glimt si tratta della terza sconfitta in altrettante partite in questa stagione.
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
BODO/GLIMT (4-3-3): Halkin; Sjovold, Gundersen, Biortfut, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. All. Knutsen
Napoli a caccia della 100^ vittoria nelle competizioni Uefa
Al Napoli manca una vittoria per raggiungere quota 100 nelle competizioni UEFA, ma è rimasto a secco di successi nelle ultime cinque partite di UEFA Champions League: si tratta della più lunga striscia senza vittorie nella competizione dei Partenopei.
Statistiche e curiosità
Gli unici precedenti tra Napoli e Bodø / Glimt risalgono al primo turno della Coppa delle Coppe 1976/77, con la squadra italiana che ha vinto entrambe le gare (2-0 in trasferta e 1-0 in casa).
Il Bodo Glimt ha battuto l'Inter in entrambe le gare ai playoff nella scorsa stagione
Il Bodø / Glimt ha vinto entrambe le sfide contro l'Inter nei play-off della scorsa UEFA Champions League (3-1 in casa, 2-1 in trasferta). Prima di allora, le squadre norvegesi avevano vinto solo una volta contro avversarie italiane in Coppa dei Campioni/Champions League (4 pareggi, 8 sconfitte): Milan-Rosenborg 1-2 nel dicembre 1996.
Questa è la quinta partecipazione del Bodo Glimt alla Champions League, tutte avvenute a partire dal 2021. La loro prima apparizione nella fase principale della competizione risale alla scorsa stagione: la squadra norvegese ha battuto l'Inter negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, raggiungendo per la prima volta gli ottavi di finale.
Napoli, mai quattro sconfitte di fila in Europa
Il Napoli ha perso le ultime tre partite di UEFA Champions League; non ha mai subito quattro sconfitte consecutive nelle principali competizioni europee.
Napoli ko nelle ultime due gare interne di Champions
Il Napoli ha perso le ultime due gare casalinghe in UEFA Champions League e non ha mai subito tre sconfitte interne consecutive nelle principali competizioni europee.
Bodo Glimt, sei vittorie in Champions nel 2026
Il Bodø / Glimt ha vinto sei partite di UEFA Champions League nel 2026, il numero più alto di vittorie per una squadra norvegese in un singolo anno solare in Coppa dei Campioni/Champions League.
Napoli ko in quattro delle ultime dieci gare di Champions League
Il Napoli ha perso quattro delle ultime 10 partite di UEFA Champions League in cui ha segnato il primo gol (4 vittorie, 2 pareggi), con tutte le sconfitte arrivate sotto la guida di un allenatore diverso (Garcia, Mazzarri, Conte, Allegri). Prima di questa serie, era rimasto imbattuto per 15 gare dopo essere passato in vantaggio per 1-0 (12 vittorie, 3 pareggi).
Allegri ko in otto delle ultime nove partite di Champions League
L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha perso otto delle sue ultime nove partite di UEFA Champions League (1 vittoria), tante quante nelle precedenti 40 complessive (24 vittorie, 8 pareggi). È reduce da cinque sconfitte consecutive, la peggior striscia di sempre per un allenatore italiano nella competizione
Il Bodo Glimt segna poco da calcio piazzato
Solo due dei 21 gol su azione del Bodø / Glimt in UEFA Champions League sono arrivati da calcio piazzato (19 su azione, due da calcio d'angolo), mentre solo una delle 21 reti su azione è stata segnata da fuori area.
I numeri di Sjovold del Bodo Glimt
Oltre ad aver segnato il gol vittoria contro il Borussia Dortmund nell'ultimo turno, Fredrik Sjøvold è stato il giocatore del Bodø / Glimt che, nel corso della partita, ha effettuato più passaggi che rompono la linea (12) e recuperi palla (7).
La media tiri di De Bruyne in Champions League
Kevin De Bruyne sta registrando una media di 2.9 tra tiri (1.2) e occasioni create (1.7) per 90 minuti in UEFA Champions League con il Napoli, il dato più basso tra i quattro club con cui ha giocato nella competizione: Genk (3), Chelsea (3.5) e Manchester City (5.1).