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Bergomi: "L'Inter parte in svantaggio nel 57% delle partite? Vi spiego perché". VIDEO

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C'è un dato che spicca sulla stagione dell'Inter: i nerazzurri sono partiti in svantaggio nel 57% delle partite di Serie A, il doppio rispetto a chi ha vinto lo scudetto negli ultimi 5 anni. "L'Inter non è una squadra di riaggressione e pressing alto - ha spiegato Bergomi a Sky Calcio Club - I difensori devono accettare l'1 vs 1, soprattutto a inizio partita. Nonostante ci siano interpreti bravi, i nerazzurri hanno perso due difensori fondamentali che non sono stati sostituiti: Acerbi e De Vrij"

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