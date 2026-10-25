Inter-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE
Novità per Chivu rispetto allo Shakhtar a partire dalla porta, dove c'è il debutto di Provedel. In attacco torna Pio Esposito insieme a Thuram, sulle fasce Diouf e Carlos Augusto. C'è Mkhitaryan, dietro gioca Bastoni con Bisseck e Akanji. Ancora privo di Atta e Ranieri, Vanoli punta su Pellegrino nel tridente con Mastantuono e Njie. Riecco Brescianini e Valdepenas. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, P. Esposito. All. Chivu
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli
5' - Iniziativa di Diouf che corre a destra e cerca in area Bisseck, puntuale a sganciarsi ma in ritardo sul suo tocco
2' - Sulla barriera il sinistro di Mastantuono, che aveva cercato la porta dell'esordiente Provedel
1' - Bastano 30 secondi a Mastantuono per il primo spunto: converge dalla destra e va a contatto con Bastoni. Punizione per i viola
Il saluto tra i capitani Barella e De Gea: tutto è pronto a San Siro!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Maurizio Mariani
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Appuntamento sabato 31 ottobre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
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Paratici: "La Fiorentina non ha talento solo in attacco"
Il direttore sportivo della Fiorentina a Dazn: "La vicinanza della società aiuta lo staff tecnico, da dirigente devo mettere l'allenatore e la squadra nelle migliori condizioni possibili. Vanoli ha fatto 4 punti affrontando squadre importanti: bisogna guardare il calendario ma anche le prestazioni. La Fiorentina ha una rosa equilibrata? Non dobbiamo pensare a gennaio e noi abbiamo talento non solo in attacco, semplicemente è diverso. Abbiamo intrapreso un percorso sapendo che avremmo incontrato difficoltà: ci sono le salite e non ci sono le scorciatoie, per questo dobbiamo ottimizzare il percorso. Dodò? La situazione è molto chiara: lui aveva la possibilità di trovare un'altra destinazione, noi eravamo disposti ad accontentarlo se le condizioni fossero state idonee anche per noi. Per questo ha avuto qualche difficoltà, ma si è rimesso in carreggiata e finché sarà nella nostra rosa sarà valutato come tutti gli altri giocatori"
Carlos Augusto il nuovo... Dimarco! I dati a confronto
Lo stesso brasiliano ha parlato anche del tema rinnovo di contratto. LE PAROLE
Da Tresoldi a tre miracoli: la serata di Martinez contro lo Shakhtar
Oggi si siede in panchina, ma il portiere dell'Inter si è riscattato in Champions. PEPO DIVENTA PROTAGONISTA
Barella: "Avevamo bisogno della vittoria in Champions"
L'analisi del centrocampista nerazzurro dopo il successo a San Siro
Chivu: "Provedel merita la maglia da titolare"
Nel pre-partita, l'allenatore nerazzurro ha parlato a Dazn delle scelte di formazione: "Dopo questa settimana in cui è nato suo figlio, ma anche per il lavoro di questi mesi in sostegno a Pepo, Provedel si merita questa maglia da titolare. Da qua a fine anno ci darà una mano nelle nostre rotazioni. Sarà una partita difficile: la Fiorentina ha qualità, è allenata bene e per interpreti può mettere in difficoltà chiunque. Finora hanno raccolto meno di quello che meritavano. E noi? Sapendo fare tante cose, non basta scegliere ma mettere in campo tutto quello che si sa. Mkhitaryan? Non guardo la carta d'identità né tra i giovani né tra i meno giovani. Sappiamo quanto lui può darci: le ultime gare che ha giocato ha aggiunto qualcosa, quindi merita di partire dall'inizio"
Le formazioni ufficiali
- INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, P. Esposito. All. Chivu
- FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli
Le scelte di Chivu
Rotazioni tra i nerazzurri dopo la prima vittoria in Champions contro lo Shakhtar. Esordio in nerazzurro per Provedel, portiere titolare al posto di Josep Martinez. Ritorno per Pio Esposito in tandem con Thuram, dentro Diouf al posto di Spence e Carlos Augusto che lascia riposare Dimarco. Il ballottaggio tra Zielinski e Mkhitarayn premia l'armeno. In difesa c'è Bastoni dopo l'espulsione a San Siro: lo affiancano Bisseck e Akanji
Le scelte di Vanoli
Viola ancora privi di Atta e Ranieri e con qualche ritocco rispetto alla sconfitta col Como. Si passa al 4-3-3 dove il centravanti è ancora Pellegrino affiancato da Mastantuono e Njie. Panchina per Goncalves, dentro Brescianini a irrobustire il centrocampo con Fagioli e Ndour. In difesa c'è Valdepenas e non Viery a sinistra, reparto che conferma la coppia di centrali Dragusin-Pongracic
Dopo la prima vittoria in Champions, l'obiettivo è riprendersi la vetta del campionato occupata dalla Lazio. Torna in campo a San Siro l'Inter, ancora imbattuta in Serie A, che affronta la Fiorentina penultima e lontana oltre un mese dall'unico successo nel torneo
Gli highlights di Inter-Shakhtar Donetsk 1-0
La prima vittoria in questa Champions dei nerazzurri, trascinati da Carlos Augusto dopo l'espulsione di Bastoni
Chivu: "Abbiamo dimostrato di saper soffrire"
L'allenatore dell'Inter ha commentato così il successo contro lo Shakhtar. LE PAROLE
L'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Fiorentina in Serie A (10 vittorie, 6 pareggi), vincendo quattro delle sei più recenti (1 pareggio, 1 sconfitta)
L’Inter è la formazione contro cui la Fiorentina ha segnato il maggior numero di reti in Serie A: 224; dall'altro lato, nessuna squadra ha segnato più reti contro la Viola nella competizione rispetto ai nerazzurri (275, come la Juventus)
La Fiorentina ha perso tutte le ultime tre trasferte contro l'Inter in campionato, dopo che era rimasta imbattuta in tre delle quattro precedenti (1 vittoria, 2 pareggi); l'ultima volta che la Viola è stata sconfitta in più gare esterne consecutive contro l'Inter in Serie A risale al periodo tra il 2001 e il 2013 (12 ko di fila in quell'occasione)
L'Inter è imbattuta in questo campionato, nonostante abbia subito nove reti; solo cinque volte in tutta la storia della Serie A una formazione non ha perso nessuna nelle prime otto gare stagionali subendo più gol: la Lucchese nel 1936/37 (10), la Roma nel 1955/56 (10), il Milan nel 1992/93 (11) e nel 1999/00 (11) ed infine l'Inter nel 2004/05 (13)
La Fiorentina ha perso cinque delle sette gare di questo campionato (1 vittoria, 1 pareggio) e mai nella sua storia ha registrato più sconfitte nelle prime otto partite stagionali di Serie A
L’Inter ha vinto ciascuna delle quattro gare interne di questo campionato, segnando 15 reti; negli ultimi 50 anni solo tre squadre hanno trovato il successo in ciascuna delle prime cinque partite casalinghe stagionali in Serie A realizzando più gol: la Roma nel 1990/91 (16 centri) e nel 2016/17 (17), la Juventus nel 2014/15 (17) e la Sampdoria nel 2017/18 (16)
Nessuna squadra ha ottenuto più punti dell'Inter in rimonta nel corso delle prime sette gare stagionali nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: 10, come la Juventus nel 2013/14 e la stessa Inter nel 2021/22
La Fiorentina, che è la squadra che ha subito più gol in questa Serie A (17), affronterà il miglior attacco del torneo (l'Inter, con 21 centri); la Viola ha subito in media una rete ogni cinque tiri, il peggior rapporto nel torneo in corso
La Fiorentina è la vittima preferita di Hakan Calhanoglu in Serie A, grazie a sette centri; nell’era dei tre punti a vittoria, solo quattro centrocampisti hanno realizzato più gol contro una singola avversaria nella competizione: Cristiano Doni contro l’Inter (otto), Andrea Pirlo contro il Parma (otto), Clarence Seedorf contro la Juventus (otto) e Marek Hamsik contro Palermo (otto) e Bologna (nove). GUARDA LE STATISTICHE DI CALHANOGLU
Cher Ndour, che è andato a segno nel suo ultimo precedente contro l'Inter (al Franchi nell'1-1 dello scorso marzo), è uno dei cinque giocatori nati dal 2004 in avanti che hanno registrato almeno 30 Line-Breaking Passes (41) e almeno 30 palloni riconquistati (32) in questo torneo, insieme a Darryl Bakola, Reda Belahyane, Oumar Ngom e Alessandro Romano. GUARDA LE STATISTICHE DI NDOUR