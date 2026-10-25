Il direttore sportivo della Fiorentina a Dazn: "La vicinanza della società aiuta lo staff tecnico, da dirigente devo mettere l'allenatore e la squadra nelle migliori condizioni possibili. Vanoli ha fatto 4 punti affrontando squadre importanti: bisogna guardare il calendario ma anche le prestazioni. La Fiorentina ha una rosa equilibrata? Non dobbiamo pensare a gennaio e noi abbiamo talento non solo in attacco, semplicemente è diverso. Abbiamo intrapreso un percorso sapendo che avremmo incontrato difficoltà: ci sono le salite e non ci sono le scorciatoie, per questo dobbiamo ottimizzare il percorso. Dodò? La situazione è molto chiara: lui aveva la possibilità di trovare un'altra destinazione, noi eravamo disposti ad accontentarlo se le condizioni fossero state idonee anche per noi. Per questo ha avuto qualche difficoltà, ma si è rimesso in carreggiata e finché sarà nella nostra rosa sarà valutato come tutti gli altri giocatori"