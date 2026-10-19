Nel VIDEO Paolo di Canio a Sky Calcio Club dopo il successo dei biancocelesti in casa della Juve: "Similitudini tra questa Lazio e quella di Maestrelli? Potrebbe sembrare blasfemia calcistica e sono situazioni diverse ma il paragone ci sta per la partenza e per le condizioni che si stavano creando perché poteva essere un disastro. Mi sembra un gruppo sano e serio, che si aiuta e ascolta in modo devoto i dettami del proprio allenatore, non ci sono prime donne ed ego incredibili"

JUVE-LAZIO 0-3, HIGHLIGHTS