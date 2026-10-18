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Serie AGiornata 7 - domenica 18 ottobre 2026Giornata 7 - dom 18 ott
Fine
Juventus
0 - 3
Lazio
Provstgaard O. 37'Isaksen G. 66'Dele-Bashiru F. 89'
Juventus0 - 3 Lazio
Provstgaard O. 37'Isaksen G. 66'Dele-Bashiru F. 89'
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Juventus-Lazio 0-3: gol di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru

Sesta vittoria in sette partite: la Lazio non aveva mai iniziato un campionato così bene. Lo fa con Gattuso, corsaro 3-0 a Torino con una prestazione perfetta. Biancocelesti avanti già all'intervallo con il colpo di testa di Provstgaard su cross al bacio di Zaccagni. Nella ripresa si completa l'opera: Isaksen batte Vicario con un sinistro a giro, Dele Bashiru con un diagonale di destro in contropiede. Fischi dai tifosi per la Juve

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