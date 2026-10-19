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Parma-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La sfida che chiude la 7^ giornata tra Parma e Torino si gioca oggi, lunedì 19 ottobre alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Dove vedere Parma-Torino in tv

La partita tra Parma e Torino della 7^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 19 ottobre alle 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti. Inviati Marco Nosotti e Paolo Aghemo. Dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con L’Originale. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio (in collegamento da Napoli) e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Walter Zenga.

I numeri di Parma e Torino

Il prossimo sarà il 39° incontro tra Parma e Torino in Serie A: gli emiliani (16) hanno vinto il doppio delle sfide rispetto ai piemontesi (otto), con 14 pareggi a completare il bilancio. Il Torino è rimasto imbattuto in sei degli ultimi sette confronti contro il Parma in Serie A, registrando tre vittorie e tre pareggi nel parziale: tanti successi quanti quelli conquistati dai granata nelle precedenti 16 sfide contro i gialloblù nel torneo (4N, 9P). Bilancio in perfetto equilibrio negli ultimi sei confronti in Serie A in casa del Parma tra gli emiliani e il Torino (due successi per parte e due pareggi), dopo che i gialloblù avevano battuto i granata per cinque match interni di fila nel torneo, tra aprile 2003 e gennaio 2014. Il Parma ha ottenuto solo quattro punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (1V, 1N, 4P) e l'ultima volta che non ne ha conquistati almeno cinque nelle prime sette gare stagionali di un singolo massimo campionato risale al 2014/15 (tre in quel caso, stagione poi conclusa all'ultimo posto in classifica). Dopo il 2-1 interno contro il Genoa alla 5^ giornata, il Parma potrebbe vincere due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020. Il Torino è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro gare giocate in Serie A (2V, 1N), conquistando sette punti nel parziale. Dopo il successo per 2-1 contro l'Udinese, il Torino potrebbe vincere due match di fila in Serie A solo per la seconda volta da inizio 2026, la prima ad aprile, contro Pisa ed Hellas Verona, con D'Aversa in panchina.

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