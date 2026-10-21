Allegri-Gasperini, siparietto in vista di Napoli-Roma: "Ci vediamo sabato!". VIDEOil siparietto
Napoli e Roma hanno superato i rispettivi impegni in Champions, battendo Bodo/Glimt e Slovan Bratislava. Nel post partita, durante le interviste su Sky, si sono "incontrati" Allegri e Gasperini, che sabato alle 18 si affronteranno in Serie A. "Arriviamo entrambe con un bel morale", ha detto Gasp; "Voi ne avevate meno bisogno di noi", ha ribattuto Allegri. Pronta la replica scherzosa dell'allenatore giallorosso: "Vabbè, adesso basta, non esageriamo"