Napoli, De Laurentiis-Rizzetta: l'incontro e il caffè in centro. Di cosa hanno parlato

Ieri padrone di casa e suo ospite al Maradona, oggi un caffè insieme in albergo, alle pendici del Vomero. Aurelio De Laurentiis e Matt Rizzetta, il proprietario del Napoli basket che non nasconde la voglia di acquistare il Napoli calcio. Neanche pubblicamente. Un incontro di cortesia, tra buoni conoscenti. E che può anche essere stata l’occasione per ribadirsi - come da mesi - le rispettive visioni e intenzioni. Il presidente De Laurentiis resta fortemente impegnato nella ricerca dei terreni per la costruzione di un nuovo stadio e del centro sportivo. Nonché di sostenere la competitività in campionato e in Champions del suo Napoli. Che valuta - si sussurra - una cifra non inferiore ai 2 miliardi di euro. Cifra fin qui ritenuta però troppo alta da Rizzetta e dal ricco fondo americano che rappresenta. Resta il dialogo aperto e restano i buoni rapporti. E restano anche le recenti parole del presidente De Laurentiis: se c’è qualcuno capace di pagare i miei sforzi di un quarto di secolo si faccia avanti poi verificheremo e valuteremo.