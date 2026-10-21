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Napoli, De Laurentiis-Rizzetta: l'incontro e il caffè in centro. Di cosa hanno parlato

napoli

Il presidente del Napoli Calcio e quello del Napoli basket si sono incontrati per un caffè in un albergo del centro della città. Rapporti cordiali tra i due: un incontro tra due buoni conoscenti che si sono espressi le reciproche visioni

Ieri padrone di casa e suo ospite al Maradona, oggi un caffè insieme in albergo, alle pendici del Vomero. Aurelio De Laurentiis e Matt Rizzetta, il proprietario del Napoli basket che non nasconde la voglia di acquistare il Napoli calcio.  Neanche pubblicamente. Un incontro di cortesia, tra buoni conoscenti.  E che può anche essere stata l’occasione per ribadirsi - come da mesi - le rispettive visioni e intenzioni. Il presidente De Laurentiis resta fortemente impegnato nella ricerca dei terreni per la costruzione di un nuovo stadio e del centro sportivo. Nonché di sostenere la competitività in campionato e in Champions del suo Napoli. Che valuta  - si sussurra - una cifra non inferiore  ai 2 miliardi di euro.  Cifra fin  qui ritenuta però troppo alta da Rizzetta e dal ricco fondo americano che rappresenta. Resta il dialogo aperto e restano i buoni rapporti. E restano anche  le recenti parole del presidente De Laurentiis: se c’è qualcuno capace di pagare i miei sforzi di un quarto di secolo si faccia avanti poi verificheremo e valuteremo.

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