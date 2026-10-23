Napoli-Roma, la conferenza stampa di Allegri LIVE

Quanto pesa la partita con la Roma?

"Vale tanto, è una squadra che sta facendo benissimo. Gasperini sta facendo davvero un ottimo lavoro. Hanno entusiasmo e tecnica. Noi siamo scivolati a Venezia, sarebbe bello riprendere il cammino. Ma non è l'ultima della stagione, è importante, ma siamo solo all'ottava. Pensiamo a migliorare le situazioni di campo, soprattutto che quando non siamo in possesso gli altri ci 'entrano troppo dentro'. E poi il risultato per dare continuità per riagganciarci alle prime quattro".