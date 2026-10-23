Napoli-Roma, la conferenza stampa di Allegri LIVE

Big match per il Napoli che sabato alle 18 sfida la Roma di Gasperini al Maradona. Allegri ci arriva dalla vittoria contro il Bodo in Champions, ma deve riscattare il ko dell'ultimo turno a Venezia. Qui la diretta della conferenza
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Quanto pesa la partita con la Roma?
"Vale tanto, è una squadra che sta facendo benissimo. Gasperini sta facendo davvero un ottimo lavoro. Hanno entusiasmo e tecnica. Noi siamo scivolati a Venezia, sarebbe bello riprendere il cammino. Ma non è l'ultima della stagione, è importante, ma siamo solo all'ottava. Pensiamo a migliorare le situazioni di campo, soprattutto che quando non siamo in possesso gli altri ci 'entrano troppo dentro'. E poi il risultato per dare continuità per riagganciarci alle prime quattro".
De Bruyne si è convinto a giocare da play?
"Giocatori come lui hanno qualità che gli permettono di giocare davanti alla difesa o nel doppio mediano, cosa che ha già fatto. Intanto ce l'ho messo e ci ha giocato, ed è la cosa più importante. Sicuro lì ci sono anche Lobotka e Gilmour. Lobotka ha giocato molto, anche la gestione è importante quando giochi così spesso. Formazione? Vedremo…"
Ecco Allegri: inizia la conferenza stampa
Il Napoli andrà agli ottavi di Champions? Le previsioni Opta dopo 3 giornate
4 vittorie per le italiane nella terza giornata di Champions: aumentano, seppur di poco, le probabilità di qualificazione agli ottavi dei nostri club. Lo conferma l'analisi del Supercomputer Opta, che con il suo modello matematico ha previsto il posizionamento finale in classifica. Per come si sono messe le cose, il Como è l'italiana con più possibilità di accedere direttamente agli ottavi (col 17% di possibilità). E il Napoli…
Champions, le italiane si qualificheranno agli ottavi? Cosa dice il supercomputer OptaVai al contenuto
De Laurentiis: "Vendere il Napoli? Non vorrei, ma meglio a un napoletano"
Il presidente azzurro ha parlato nei giorni scorsi alla radio ufficiale del club, allontanando le voci di una cessione: "Il Napoli non è in vendita -le parole di Aurelio De Laurentiis- Ho incontrato il presidente del Napoli Basket Rizzetta, volevano pagare una parte dei due miliardi alla firma, un'altra in tre anni. Per il momento non ho deciso di vendere, se dovessi farlo preferirei a un napoletano e non a un americano"
E quell'incontro con Rizzetta: il caffè in centro e di cosa hanno parlato
Il presidente del Napoli Calcio e quello del Napoli basket si sono incontrati per un caffè in un albergo del centro della città. Rapporti cordiali tra i due: un incontro tra due buoni conoscenti che si sono espressi le reciproche visioni
Napoli, De Laurentiis-Rizzetta: l'incontro e il caffè in centro. Di cosa hanno parlatoVai al contenuto
Napoli-Roma è sfida tra Hojlund e Malen: i numeri a confronto dei due attaccanti
I due attaccanti che stanno vivendo un inizio di stagione diverso: il danese del Napoli ha segnato 2 reti in campionato mentre l’olandese della Roma (24 gol in dieci mesi) questa stagione è già a quota 6 più altre 3 in Champions. Con gli inviati Francesco Modugno e Paolo Assogna, i numeri del confronto tra i due attaccanti, QUI
VIDEO. La perla di Politano contro il Bodo
VIDEO. Il meglio e il peggio della due giorni di Champions
Tutto quello che (forse) ti sei perso e che (forse) non hai visto, o che comunque vale la pena di rivedere. Per esempio: Kane che si occupa anche dei rinvii dal fondo del Bayern Monaco, il riscatto di Martinez, le perle di Paz, l'unico piccolo difetto del Psg, Araujo che "scompare" tra i tifosi del Liverpool e pure un gran bel colpo di testa… di un fotografo
Il fotografo alla Pruzzo, Araujo scompare, Kane portiere: il meglio (e il peggio) della ChampionsVai al contenuto
Vittoria pesante in Champions: gli highlights contro il Bodo
Allegri parla alle 12.30
Big match per il Napoli che sabato alle 18 sfida la Roma di Gasperini al Maradona. Allegri ci arriva dalla vittoria contro il Bodo in Champions, ma deve riscattare il ko dell'ultimo turno a Venezia. Qui la diretta della conferenza, dalle 12.30