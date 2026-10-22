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Milan, nessuna lesione per Ramos: Chukwueze si ferma per problemi ad un'anca

milan

La risonanza magnetica ha escluso lesioni per l'attaccante portoghese che salta l'impegno in Europa ma che potrebbe anche recuperare per il match contro il Milan. Situazione diversa per Chukwueze, che ha iniziato un trattamento per il problema all'anca sinistra e che starà fuori per almeno due settimane

Una buona notizia e un'altra meno. Il Milan ha fatto il punto sulle condizioni fisiche degli ultimi infortunati. Le notizie più rassicuranti riguardano Gonçalo Ramos, che si era fermato per un affaticamento al polpaccio sinistro. Gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto, con risonanza magnetica, hanno dato esito negativo, escludendo lesioni. Un risultato positivo per il portoghese, che potrà ora proseguire il percorso di recupero in base alle indicazioni dello staff medico. Per l'attaccante c'è qualche speranza di essere utilizzato a Udine. Ben diversa la situazione per Samuel Chukwueze. Il consulto specialistico per il problema all'anca sinistra ha definito l'inizio di un trattamento infiltrativo. Un nuovo controllo è già previsto tra 10 e 15 giorni, quando sarà possibile valutare l'evoluzione del quadro clinico e capire i tempi del suo eventuale rientro che però non saranno brevi

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