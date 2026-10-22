Il Bournemouth ha segnato 2 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa edizione di UEFA Europa League
Bournemouth-Milan, il risultato in diretta LIVE
Dopo l'ottimo successo contro il Salisburgo nello scorso turno di Europa League il Milan vuole dare continuità ai risultati ma affronta una trasferta non semplice a Bournemouth. Senza Gonçalo Ramos, Cisse gioca da punta con alle spalle Hutchinson. In campo anche Loftus Cheek e Estupinan. Nel Bournemouth in porta Di Gregorio. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Il Bournemouth ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 3 partite di UEFA Europa League.
Justin Kluivert ha segnato al minuto 7:17, il gol più veloce del Bournemouth in questa edizione di UEFA Europa League.
8' - Kluivert contro Maignan: Bournemouth in vantaggio
Calcio di rigore per il Bournemouth
Sul colpo di testa di Evanilson c'è un fallo di mano evidente di De Winter, accordato calcio di rigore
5' - Dagli sviluppi del cancio d'angolo, colpo di testa di Evanilson con palla che termina di poco a lato
4' - Prima chance per il Bournemouth che sfonda da destra, palla in mezzo che finisce a Gannon Doak, conclusione respinta
2' - Piove tantissimo a Bournemouth, ma al momento le condizioni del campo sono accettabili
Bournemouth-Milan LIVE
Si parte al Vitality Stadium
Squadre in campo e inno dell'Europa League
Bello spettacolo di luci al Vitality Stadium
Manca poco all'inizio di Bournemouth-Milan
Milan, nessuna lesione per Ramos: Chukwueze si ferma per problemi ad un'anca
La risonanza magnetica ha escluso lesioni per l'attaccante portoghese che salta l'impegno in Europa ma che potrebbe anche recuperare per il match contro il Milan. Situazione diversa per Chukwueze, che ha iniziato un trattamento per il problema all'anca sinistra e che starà fuori per almeno due settimane
Milan, sospiro di sollievo per Ramos: si ferma invece ChukwuezeVai al contenuto
Juventus-Rennes 2-2: gol e highlights. Woltemade regala il pari ai bianconeri
Allo Stadium termina 2-2 la sfida tra Juventus e Rennes. Dopo appena cinque minuti Celik firma il gol del vantaggio, ma Al-Taamari pareggia al quarto d'ora. Alla mezz'ora McKennie prende un palo, poi i francesi la ribaltano con il rigore di Dia. Al 67', sempre dal dischetto, pari di Woltemade e nel finale segna Lucumí ma è annullato. I bianconeri salgono a 7 punti
La Juve pareggia allo Stadium: 2-2 col RennesVai al contenuto
Conference: Ajax-Atalanta LIVE
L'Atalanta affronta l'Ajax ad Amsterdam nella seconda giornata di Conference League. Ben 8 gli indisponibili per Sarri, per la precisione 4 in difesa, in cui giocano Kristensen e Obric. Davanti spazio a Scamacca, con Elmas, De Ketelaere e Zalewski alle sue spalle. Nell'Ajax, a centrocampo, c'è l'ex Serie A Amrabat. Diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Ajax-Atalanta 0-0, il risultato in diretta LIVEVai al contenuto
Europa League, la classifica del girone unico
La classifica del girone unico di Europa LeagueVai al contenuto
Amorim: "Cisse da punta? Non sarà facile marcarlo"
"Impossibile schierare lo stesso undici ogni partita, abbiamo tante partite nel giro di pochi giorni ed è necessario fare turnover anche considerando gli infortuni. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio per provare a vincere stasera. Cissé da punta? Giocherà da attaccante perché ha le caratteristiche che vogliamo per questa partita, per i loro difensori non sarà facile marcarlo"
Amorim: "Ramos out solo per precauzione, squadra in fiducia perché giochiamo bene"
L'allenatore del Milan a Sky alla vigilia di Europa League: "Ramos ha solo sentito un po' di rigidità al muscolo, è una piccola cosa. Dal Bournemouth mi aspetto più ritmo e più qualità rispetto al Salisburgo". Una certezza di formazione: "Cisse giocherà, e per me è solo al 50% del suo potenziale". La partita è live giovedì alle 21 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Amorim: 'Ramos out solo per precauzione, squadra in fiducia perché giochiamo bene'. VIDEOVai al contenuto
Il sindaco di Bournemouth Roberto Rocca a Sky: "Tifo Milan ma questa sera... "
Bournemouth-Milan sarà una partita speciale per tanti motivi ma per una persona lo sarà ancora di più. Stiamo parlando di Roberto Rocca, sindaco della città inglese, nato a Milano e tifoso milanista ma questa sera dovrà scegliere per quali colori rossoneri fare il tifo. "Bournemouth mi ha accolto, tiferò soprattutto per loro ma nel mio cuore ci sarà sempre la mia parte milanista", ha raccontato a Sky Sport. Il match di Europa League è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
VIDEO. L'intervista al sindaco milanista di Bournemouth: 'Che vinca il migliore'Vai al contenuto
Il Milan ha giocato un ruolo significativo nella storia del Bournemouth. In vista della stagione 1970/71, l'allenatore John Bond chiese al club di modificare la divisa – in precedenza interamente rossa – aggiungendo delle strisce nere, ispirandosi alle iconiche maglie dei Rossoneri, l'obiettivo era infondere nella squadra una mentalità vincente e sicura di sé.
Solo due giocatori hanno vestito la maglia di entrambe le squadre: il portiere Asmir Begović e il terzino Álex Jiménez, passato dai rossoneri ai Cherries nel settembre 2025 – inizialmente in prestito, per poi diventare un trasferimento a titolo definitivo quest'estate. Attualmente, il giocatore si trova in prestito alla Fiorentina
La formazione del Bournemouth in grafica
Il sindaco di Bournemouth si chiama Roberto Rocca, è nato a Milano e, insieme alla sua famiglia, è un tifoso dei Rossoneri. "La mia famiglia probabilmente tiferà per il Milan", ha dichiarato aBBC Radio Solent, "ma io provo un grande orgoglio sia per la squadra milanese che per il Bournemouth".
La formazione del Milan in grafica
Gli allenatori di stasera, Marco Rose e Ruben Amorim, si sono già affrontati nella fase a gironi della Champions League 2021/22. Il Borussia Dortmund di Rose ha battuto lo Sporting di Amorim per 1-0 in Germania, mentre lo Sporting si è aggiudicato la gara di ritorno a Lisbona per 3-1.
Bournemouth, le scelte di formazione
Di Gregiorio, ex Juve, tra i pali. Rose si affida alla qualità di Kluivert alle spalle di Evanilson con Gannon Doak e Tavernier sulle corsie. Adams e Christie diga di centrocampo
Milan, le scelte di formazione
Amorim alle prese con i ko di Chukwueze e Gonçalo Ramos. Gioca Cisse da riferimento più avanzato con Hutchinson alle spalle. Loftus Cheek largo a sinistra, Jashari e Musah a centrocampo. Torna Estupinan in difesa
Non molti giocatori del Milan avranno familiarità con l'ambiente di stasera, ma l'allenatore Rúben Amorim ci ha già fatto visita in passato, durante il periodo in cui era alla guida del Manchester United nell'aprile 2025. In quell'occasione, Rasmus Højlund segnò il gol del pareggio al 96° minuto, fissando il risultato sull'1-1 dopo che Antoine Semenyo aveva portato in vantaggio il Bournemouth.
Le formazioni ufficiali
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Diakité, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Gannon Doak, Kluivert, Tavernier; Evanilson. All. Rose
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Moreira, Musah, Jashari, Loftus-Cheek; Hutchinson; Cisse. All. Amorim
Statistiche e curiosità
Il Bournemouth sarà la dodicesima squadra inglese diversa affrontata dal Milan nelle principali competizioni europee; il Milan ha pareggiato la prima sfida contro ciascuno degli ultimi sei club inglesi incontrati, incluso il 3-3 contro il Liverpool nella finale di Champions League 2005, persa poi ai rigori.
Milan, solo due vittorie in 22 trasferte europee giocate in Inghilterra
Il Milan ha vinto solo due delle 22 trasferte europee giocate in Inghilterra (7 pareggi, 13 sconfitte), battendo il Manchester United nel febbraio 2005 e il Newcastle nel dicembre 2023, nella trasferta inglese più recente.
Milan a caccia del secondo clean sheet consecutivo in Europa
Dopo il 4-0 contro il Salisburgo, il Milan potrebbe ottenere due successi consecutivi con annesso clean sheet in una delle principali competizioni europee per la prima volta dal periodo tra ottobre 2022 e febbraio 2023 (tre di fila, in Champions League)
Milan a caccia del secondo successo di fila in trasferta in Europa League
Il Milan potrebbe ottenere due successi esterni consecutivi in Coppa UEFA/Europa League solo per la quarta volta nella sua storia, la prima dall'ottobre 2008 (contro Zurigo e Heerenveen in quel caso). Inoltre, solo tra settembre e novembre 2001 ha ottenuto due successi di fila in trasferta senza subire gol nella competizione (2-0 v Bate Borisov e 1-0 v CSKA Sofia).
Bournemouth a caccia della terza vittoria di fila in Europa
Il Bournemouth punta a diventare la prima squadra inglese a vincere le prime tre partite in una grande competizione europea dai tempi del Sunderland nella Coppa delle Coppe 1973/74.
Milan, squadra migliore per sequenze di almeno 10 passaggi
Il Milan (11) è la squadra che vanta il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area avversaria in questa Europa League; dall'altro lato il Bournemouth ne conta una, meglio solo di OFI e Sturm Graz a zero.
La percentuale sui passaggi di Milan e Bournemouth
Da una parte, il Milan è la squadra che vanta la percentuale di passaggi riusciti migliore in questa Europa League (91%); dall'altra, solo quattro squadre registrato un dato percentuale peggiore del Bournemouth (79%).
Amorim ha vinto sei delle ultime sette gare nella fase campionato in Europa League
Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha vinto sei delle ultime sette partite della fase a gironi di Europa League (1 sconfitta) e non ha mai perso in trasferta in questa fase (4 vittorie, 2 pareggi). Da allenatore del Manchester United, tuttavia, non è mai riuscito a battere il Bournemouth in tre confronti (2 pareggi, 1 sconfitta), l'ultimo dei quali terminato 4-4 nel dicembre 2025.
Cisse, per il giovane milanista potrebbe esserci un primato
Alphadjo Cisse, che ha realizzato una tripletta nell'ultimo match di Europa League, potrebbe diventare solo il secondo giocatore del Milan a realizzare più di tre gol nelle prime tre presenze in Europa League con i rossoneri, dopo André Silva nel 2017/18
Rayan a caccia di un record
Rayan del Bournemouth punta a diventare l'ottavo giocatore a segnare nelle prime tre partite europee di un club inglese, dopo Dennis Viollett (Manchester United), Jimmy Robson (Burnley), Ken Keyworth (Leicester), Terry Dyson (Tottenham), Roger Hunt (Liverpool), Stan Bowles (QPR) e João Pedro (Brighton).