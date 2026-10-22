Bournemouth-Milan sarà una partita speciale per tanti motivi ma per una persona lo sarà ancora di più. Stiamo parlando di Roberto Rocca, sindaco della città inglese, nato a Milano e tifoso milanista ma questa sera dovrà scegliere per quali colori rossoneri fare il tifo. "Bournemouth mi ha accolto, tiferò soprattutto per loro ma nel mio cuore ci sarà sempre la mia parte milanista", ha raccontato a Sky Sport. Il match di Europa League è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW