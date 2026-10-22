Sabato alle 18 big match allo stadio Maradona tra la squadra di Allegri e di Gasperini. Una sfida che mette di fronte anche due attaccanti che stanno vivendo un inizio di stagione diverso: il danese del Napoli ha segnato 2 reti in campionato mentre l’olandese della Roma (24 gol in dieci mesi) questa stagione è già a quota 6 più altre 3 in Champions. Con gli inviati Francesco Modugno e Paolo Assogna, i numeri del confronto tra i due attaccanti

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