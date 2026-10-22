Pellegrini, lesione di alto grado e lungo stop

Come si temeva, l'infortunio di Lorenzo Pellegrini durante Roma-Slovan Bratislava si è rivelato di grave entità. Come recita il bollettino medico emesso nel pomeriggio di giovedì 22 dal club, il giocatore ha riportato una "lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo - tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra". Una lesione in una zona già colpita, dove Pellegrini era stato già sottoposto a intervento chirurgico. I tempi di recupero si prevedono lunghi: in attesa di una indicazione ufficiale, si teme che dovranno passare non meno di 2/3 mesi prima di rivedere il centrocampista in campo. Una ricaduta pesante e un problema in più per Gasperini, che dovrà trovare alternative per la tre-quarti.

Leggi anche Pellegrini prolunga con la Roma