I tempi di recupero di Dybala si allungano. Come ha spiegato Gasperini prima di Roma-Slovan Bratislava "l'ultima risonanza ha evidenziato una pur minima lesione, serviranno un paio di settimane in più". Vediamo nel dettaglio quali partite rischia di saltare l’argentino, in un periodo che da qui alla sosta vedrà i giallorossi impegnati 6 volte tra campionato e Champions

Lo stop di Paulo Dybala si prolunga. L'affaticamento accusato contro il Real Madrid è diventato una piccola lesione, che lo costringerà a saltare diverse partite (oltre ad avere già saltato per infortunio la sfida vinta dalla Roma contro il Genoa). Gian Piero Gasperini, nella conferenza stampa di presentazione di Roma-Slovan Bratislava, fa il punto sull’infortunio dell'argentino: "Per Dybala speravamo che il recupero fosse un po' più veloce, invece l’ultima risonanza che ha fatto ieri ha evidenziato anche una pur minima lesione, che quindi allungherà i tempi di recupero, un paio di settimane in più, credo".