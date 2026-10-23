Uno dei due match del sabato alle 15 è la sfida tra Cagliari e Bologna. Pisacane può schierare Adopo e Maldini dietro all'unica punta Mendy. Palladino pensa ad Odgaard falso nueve con Bernardeschi e Cambiaghi a supporto. Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

SERIE A, 8^: TUTTE LE PROBABILI