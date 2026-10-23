Uno dei due match del sabato alle 15 è la sfida tra Cagliari e Bologna. Pisacane può schierare Adopo e Maldini dietro all'unica punta Mendy. Palladino pensa ad Odgaard falso nueve con Bernardeschi e Cambiaghi a supporto. Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna
Probabili Formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione
Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane
- Deiola può essere schierato in mediana o in difesa. In quest'ultimo caso la coppia di centrali sarebbe con Mina con Rodriguez destinato quindi al riposo
- In attacco torna Mendy da solo: Adopo e Maldini a supporto. Qualora Deiola agisse in difesa, uno tra Fazzini e Massolin riempirebbe lo slot in mediana accanto a Winks e Romano
BOLOGNA (3-4-3) la probabile formazione
Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino
- visto il problema al bicipite femorale di Piccoli, Odgaard può fare il falso nove: alle spalle dell'attaccante, Cambiaghi e Bernardeschi
- a centrocampo la coppia Ferguson-Pobega, con opzione Moro
- in difesa ballottaggio Casale-Heggem