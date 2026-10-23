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Cagliari-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Uno dei due match del sabato alle 15 è la sfida tra Cagliari e Bologna. Pisacane può schierare Adopo e Maldini dietro all'unica punta Mendy. Palladino pensa ad Odgaard falso nueve con Bernardeschi e Cambiaghi a supporto. Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

SERIE A, 8^: TUTTE LE PROBABILI

Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
Zé Pedro
Zé Pedro
terzino destro
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Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
difensore centrale
Cagliari
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez
difensore centrale
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
terzino sinistro
Cagliari
Alessandro Romano
Alessandro Romano
mezz'ala destra
Cagliari
Harry Winks
Harry Winks
centrocampista centrale
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
mezz'ala sinistra
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Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
trequartista
Cagliari
Daniel Maldini
Daniel Maldini
trequartista
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Cagliari
Paul Mendy
Paul Mendy
attaccante

CAGLIARI (4-3-2-1) la probabile formazione

Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane

  • Deiola può essere schierato in mediana o in difesa. In quest'ultimo caso la coppia di centrali sarebbe con Mina con Rodriguez destinato quindi al riposo
  • In attacco torna Mendy da solo: Adopo e Maldini a supporto. Qualora Deiola agisse in difesa, uno tra Fazzini e Massolin riempirebbe lo slot in mediana accanto a Winks e Romano
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
portiere
Bologna
Matteo Darmian
Matteo Darmian
difensore centrale di destra
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Bologna
Nicolò Casale
Nicolò Casale
difensore centrale
Bologna
Arthur Theate
Arthur Theate
difensore centrale di sinistra
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Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
esterno destro
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
centrocampista centrale
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
centrocampista centrale
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
esterno sinistro
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
trequartista
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Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
attaccante

BOLOGNA (3-4-3) la probabile formazione

Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino

  • visto il problema al bicipite femorale di Piccoli, Odgaard può fare il falso nove: alle spalle dell'attaccante, Cambiaghi e Bernardeschi
  • a centrocampo la coppia Ferguson-Pobega, con opzione Moro
  • in difesa ballottaggio Casale-Heggem

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