Uno dei due match del sabato alle 15 è la sfida tra il Como e il Sassuolo. Fabregas ancora senza Kean, anche Liberali out. Aquilani pensa a Turati in porta al posto di Muric e deve sciogliere ballottaggi a centrocampo e in attacco. Le probabili formazioni di Como-Sassuolo

SERIE A, 8^: TUTTE LE PROBABILI