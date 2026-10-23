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Como-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Uno dei due match del sabato alle 15 è la sfida tra il Como e il Sassuolo. Fabregas ancora senza Kean, anche Liberali out. Aquilani pensa a Turati in porta al posto di Muric e deve sciogliere ballottaggi a centrocampo e in attacco. Le probabili formazioni di Como-Sassuolo

SERIE A, 8^: TUTTE LE PROBABILI

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
terzino destro
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Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
difensore centrale
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Como
Bruno Kaiki
Bruno Kaiki
terzino sinistro
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
centrocampista
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
centrocampista
Como
Yan Couto
Yan Couto
esterno destro
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Como
Nico Paz
Nico Paz
trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
esterno sinistro
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Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
attaccante

COMO (4-2-3-1) la probabile formazione

Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Couto, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

  • non convocato Kean per il problema alla tibia, davanti Fabregas punta ancora su Douvikas
  • a centrocampo Perrone e Da Cunha ma non è da escludere una chance per Ricci
  • il problema al polpaccio avuto mercoledì esclude la presenza di Liberali. In difesa out anche Chalobah 
Sassuolo
Stefano Turati
Stefano Turati
portiere
Sassuolo
Simone Cinquegrano
Simone Cinquegrano
terzino destro
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Sassuolo
Duje Caleta-Car
Duje Caleta-Car
difensore centrale
Sassuolo
Cas Odenthal
Cas Odenthal
difensore centrale
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Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Darryl Bakola
Darryl Bakola
mezz'ala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
mezz'ala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
esterno destro
Sassuolo
Kieron Bowie
Kieron Bowie
attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
esterno sinistro

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. All. Aquilani

  • In porta Turati in vantaggio su Muric, in difficoltà nell'ultimo periodo
  • a centrocampo Bakola e Thorstvedt dovrebbero affiancare Matic ma per una maglia da titolare può inserirsi Adzic
  • davanti Berardi e Laurentié con Bowie: quest’ultimo è in vantaggio nella staffetta con Esposito

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