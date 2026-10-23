Uno dei due match del sabato alle 15 è la sfida tra il Como e il Sassuolo. Fabregas ancora senza Kean, anche Liberali out. Aquilani pensa a Turati in porta al posto di Muric e deve sciogliere ballottaggi a centrocampo e in attacco. Le probabili formazioni di Como-Sassuolo
Probabili Formazioni
COMO (4-2-3-1) la probabile formazione
Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Couto, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
- non convocato Kean per il problema alla tibia, davanti Fabregas punta ancora su Douvikas
- a centrocampo Perrone e Da Cunha ma non è da escludere una chance per Ricci
- il problema al polpaccio avuto mercoledì esclude la presenza di Liberali. In difesa out anche Chalobah
SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione
Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. All. Aquilani
- In porta Turati in vantaggio su Muric, in difficoltà nell'ultimo periodo
- a centrocampo Bakola e Thorstvedt dovrebbero affiancare Matic ma per una maglia da titolare può inserirsi Adzic
- davanti Berardi e Laurentié con Bowie: quest’ultimo è in vantaggio nella staffetta con Esposito