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Inter, per Luis Henrique risentimento adduttore della coscia sinistra: torna dopo sosta

inter

L'esterno brasiliano dell'Inter ha svolto gli esami clinici e strumentali, che hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra. Luis Henrique tornerà a disposizione di Chivu dopo la sosta per le nazionali a novembre

SERIE A, SQUALIFICATI E INDISPONIBILI

Inter, si ferma anche Luis Henrique. L'esterno brasiliano - sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano - ha rimediato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra. Tornerà a disposizione di Cristian Chivu dopo la sosta per le nazionali, in progamma nel mese di novembre. Luis Henrique si aggiunge alla lista degli indisponibili nerazzurri che comprende anche Pavard, Stones, Jones e Lautaro Martinez.

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