Alla vigilia della sfida con il Parma (live sabato 24 alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW ), Gennaro Gattuso avverte: “Dobbiamo giocare con la stessa intensità, la stessa voglia di Torino perché senza sarà dura, se pensiamo di gestire prendiamo una legnata nei denti che ce la ricorderemo”. Gattuso ammette: “Io gioisco poco delle cose, penso sempre a quello che deve venire. Ma sono contento e orgoglioso di vedere come vivono i miei giocatori nello spogliatoio”

La Lazio è prima in classifica e può approfittare dell'anticipo di sabato 24 ottobre, all'Olimpico contro il Parma (in diretta sabato 24 alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW), per allungare il passo. Alla vigilia l'allenatore dei biancocelesti, Gennaro Gattuso, analizza il momento della sua squadra.



Che segnali ha visto in settimana dalla squadra?

"Abbiamo fatto qualcosa in meno rispetto alla scorsa settimana, abbiamo lavorato un giorno in meno. Ma la squadra è viva. Ho visto l'atteggiamento giusto. Ho rivisto la partita contro la Juventus: dobbiamo giocare con la stessa voglia e veemenza. Se contro il Parma abbassiamo l'intensità diventa dura, questo è il nostro segreto, al momento. Se pensiamo di gestire la partita prendiamo una legnata sui denti che ricorderemo per tanto tempo".



E' una Lazio che trova gol da interpreti diversi. Come lo spiega?

"Se ricordate, io vi dico sempre che i moduli lasciano il tempo che trovano, si devono occupare gli spazi. Quante volte avete visto i nostri centrali nell'area di rigore avversaria, questo ci sta aiutando. avendo tanti giocatori che si muovono e che creano occasioni. Per questo mandiamo tanti giocatori in gol".



Teme che la squadra abbia ansia nella gestione di questa partita?

"Noi abbiamo una strada: quella della mentalità e della voglia. Arrivare prima, andare forte... l'errore lo contempliamo, sappiamo tutti come possono andare le partite. Oggi non si può più sottovalutare nessuno. Le partite non finiscono mai. Quante ne stiamo vedendo così? Pensa quante volte abbiamo toccato con mano questa cosa. Qualcuno ci ha voluto bene lassù contro Monza e Milan... pensa quante esperienze simili abbiamo avuto. Dopo, però, non decidi te quando va accesa la luce. La luce va accesa subito. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Noi, lo staff, i giocatori, il club. Quello che dicono gli altri conta relativamente, la nostra bravura deve essere questa".





Si sta divertendo ad allenare questa Lazio?

"Ho un difetto: gioisco poco in generale, anche da calciatore ero così. Penso sempre a cosa deve venire. La squadra sta bene insieme ed è un orgoglio allenarla. Sono andato sotto la curva a ringraziare, ho apprezzato lo strattone di Zaccagni ma i meriti sono loro, tutti loro. Hanno sempre dimostrato attaccamento, voglia, gente che sta bene insieme e lavora bene insieme. Magari qualcuno gioca meno, ma lavorano tutti bene e con intensità. Questo mi dà soddisfazione".



Su cosa non transige?

"Il rispetto, la puntualità. Gli orari sono fondamentali sennò diventa un circo. Su questo bisogna essere duri. Può succedere una volta, non ti si apre un cancello di casa... Preferisco che un calciatore ha fatto serata, preferisco l'onestà. Ma non permetto a nessuno di rovinarmi l'allenamento, bastano un paio di giocatori per abbassare l'intensità. La porta del mio ufficio è sempre aperta, so ascoltare. Se ho un battibecco con un calciatore mi passa dopo un'ora. Loro guardano le cose sul telefonino, per me era impensabile, ma loro ragionano così e io non posso arrabbiarmi. A volte devo ascoltarli, quando sono più o meno stanchi. Noi misuriamo anche con i dati, a volte ascoltarli va bene. Però, dopo, non voglio sentire lamentele. Se chiedo una cosa si fa quello in cui crediamo. Su altre cose vado a barattare, ma sul lavoro non transigo, si deve fare bene".