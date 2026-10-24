Con i gol di Oliver Provstgaard e di Fisayo Dele-Bashiru contro la Juventus nell’ultimo turno, sono 10 i giocatori diversi che la Lazio ha mandato in gol in questa Serie A e nessuna squadra ne conta di più (10 anche l’Inter); il Parma, invece, è una delle tre squadre con meno marcatori differenti nel campionato in corso (tre, al pari di Genoa e Cagliari).
Lazio-Parma, il risultato in diretta LIVE
La Lazio vuole proseguire la sua corsa in vetta alla classifica e affronta il Parma all'Olimpico. Gattuso non cambia uomini e si affida ancora a Noslin come riferimento più avanzato. Gilardino con la coppia Touré e Romero. Bernabé e Birtschgi out. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
Squadre in campo e inno della Serie A
Il Parma, insieme al Monza, è una delle due squadre che hanno subito più gol da fuori area in questa Serie A (cinque), dall’altro lato la Lazio ha realizzato una sola rete dalla distanza in questo campionato, con Nuno Tavares nell’ultima gara casalinga contro i brianzoli.
Il Parma ha perso le ultime due partite di Serie A con uno scarto di tre gol (0-3 vs Inter e Torino) e non ha mai subito una sconfitta con almeno questo margine per più gare di fila nella massima serie.
La formazione del Parma in grafica
La formazione della Lazio in grafica
Gattuso: "Lo step fatto con la Juve lo voglio vedere stasera"
"Oggi non dobbiamo sbagliare l'interpretazione della partita. serve voglia e mentalità, lo step che abbiamo fatto con la Juventus lo dobbiamo mettere in campo stasera. Ci vuole tranquillità, veemenza, voglia, senza pensare che dobbiamo risolvere le cose in dieci minuti. Dobbiamo giocare con la testa"
La Lazio ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque gare di campionato e potrebbe arrivare a sei di fila per la prima volta da febbraio-giugno 2020.
Cherubini: "Abbiamo dei problemi che stiamo cercando di risolvere"
"Affrontiamo una squadra in condizione particolare, sarà difficile. La formazione è equilibrata, Delprato ha già giocato in quel ruolo, non siamo particolarmente difensivi. Il lavoro è cambiato un po' durante la settimana, anche fisicamente. Le due partite hanno evidenziato quelli che sono dei problemi, che stiamo cercando di risolvere"
La Lazio ha pareggiato le ultime due partite casalinghe contro il Parma in Serie A e non ha mai registrato tre segni “x” consecutivi contro i ducali davanti al proprio pubblico nella massima serie.
La Lazio affronta il Parma con almeno 15 punti di vantaggio nel girone di andata per la seconda volta in Serie A; l’unico precedente, infatti, risale al 1 dicembre 2024 in cui i ducali si imposero per 3-1. Quella è stata anche l’ultima vittoria dei crociati contro i biancocelesti nel torneo.
L’ultima volta che la Lazio è andata sotto di due gol e poi è rimasta imbattuta in Serie A è stata contro il Parma il 28 aprile 2025 in cui alla doppietta di Jacob Ondrejka per i ducali ha risposto la doppietta di Pedro per i biancocelesti
Napoli-Roma 3-3, doppiette di McTominay e Balerdi
Spettacolo al Maradona, dove la Roma rimonta per due volte. Anguissa la sblocca con un gran gol in rovesciata, Cristante va vicino al pari ma prende il palo, a inizio ripresa raddoppia McTominay di testa. Gasperini schiera il doppio centravanti con l’ingresso di Castro, e la pareggia in 5’: Soulé accorcia, Balerdi fa 2-2. Di nuovo McTominay per il 3-2, ancora Balerdi fissa il 3-3. Nel finale espulso Allegri
Napoli-Roma LIVE, big match dell'ottava giornataVai al contenuto
Sfida numero 59 tra Lazio e Parma in Serie A, per un bilancio di 27 vittorie dei biancocelesti contro le 15 dei gialloblu - 16 pareggi chiudono il bilancio.
Parma, le scelte di formazione
Gilardino con Touré e Romero in avanti, out Bernabé e Birtschgi. In difesa c'è Diego Carlos con Troilo e Drobnic. A centrocampo Ordonez, Sierro e Keita
Lazio, le scelte di formazione
Gattuso non cambia nulla rispetto alla vittoria contro la Juve. Noslin resta il riferimento più avanzato con Isaksen e Zaccagni ai suoi fianchi. A centrocampo Belahyane da play con Taylor e Frattesi
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso
PARMA (3-5-2): Corvi; Diego Carlos, Troilo, Drobnic; Delprato, Ordonez, Sierro, Keita, Valeri; Touré; Romero. All. Gilardino
Statistiche e curiosità
La Lazio è rimasta imbattuta in 15 delle ultime 16 sfide contro il Parma in Serie A (11 vittorie, 4 pareggi); l'unico successo dei crociati nel periodo contro i biancocelesti è arrivato il 1° dicembre 2024 (3-1 al Tardini).
Lazio in gol in ciascuna delle ultime 14 sfide di Serie A
La Lazio ha segnato in ciascuna delle ultime 14 sfide di Serie A contro il Parma, la striscia aperta più lunga di gare consecutive in gol contro una singola avversaria per i biancocelesti; l'ultimo precedente tra le due squadre in cui la Lazio non ha trovato la rete risale all'aprile 2013 (0-0).
Lazio imbattuta nelle ultime 10 gare casalinghe contro il Parma
La Lazio è imbattuta nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Parma (8 vittorie, 2 pareggi); tra le squadre attualmente nel massimo campionato, i biancocelesti vantano una striscia aperta di imbattibilità interna più lunga solamente contro Cagliari (14) e Venezia (12).
Lazio, 19 punti nelle prime sette gare di campionato
La Lazio ha raccolto 19 punti nelle prime sette partite di questo campionato di Serie A (6 vittorie, 1 pareggio), il miglior avvio di sempre nella storia del club nel massimo campionato. Inoltre, Gennaro Gattuso è diventato il primo allenatore nella storia della Lazio a vincere sei delle sue prime sette gare sulla panchina biancoceleste in Serie A
Parma ko in 5 delle sette partite in questo campionato
Il Parma ha perso cinque delle sette partite in questo campionato (1 vittoria, 1 pareggio); solo in due occasioni nella sua storia in Serie A ha registrato più sconfitte dopo le prime otto gare: sei nel 2006/07 e sette nel 2014/15.
Parma ko nelle ultime 5 trasferte in Serie A
Il Parma ha perso le ultime cinque trasferte in Serie A e solo tre volte ha registrato almeno sei sconfitte fuori casa di fila nel massimo campionato: sei nel periodo aprile 2021-agosto 2024, otto tra settembre 2014-febbraio 2015 e sette tra settembre-dicembre 2005.
Lazio e Roma non hanno mai subito gol nel primo tempo
La Lazio e la Roma sono le uniche due squadre a non aver ancora subito gol nel primo tempo in questa Serie A. Il Parma, avversario di giornata, è invece la formazione che ha segnato meno reti prima dell'intervallo nel campionato in corso, con un solo gol realizzato da David Romero contro il Genoa.
Solo il Napoli meno recuperi offensivi della Lazio
In questa Serie A, solo il Napoli (30) ha effettuato meno recuperi offensivi della Lazio (33); i biancocelesti hanno inoltre tentato solo tre conclusioni in seguito a queste azioni, dato che li vede condividere il primato negativo con Torino, Lecce e Genoa
Noslin ha segnato due gol contro il Parma in Serie A
Tijjani Noslin ha segnato due gol contro il Parma in Serie A, suo record di marcature contro una singola avversaria nella competizione (due anche contro il Milan). Inoltre, l'attaccante della Lazio è, insieme a Marcus Thuram, uno dei due soli giocatori ad aver registrato almeno due gol e almeno due assist in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A
Delprato, primo gol in Serie A contro la Lazio
Enrico Delprato ha segnato il suo ultimo gol in Serie A con il Parma proprio contro la Lazio, il 4 aprile 2026 all'Olimpico; la Lazio è una delle due sole squadre, insieme al Milan, contro cui il difensore ha realizzato due reti nella competizione.