Roma, Dybala verso il rientro col Cagliari. E Lulli prolunga

Paulo Dybala va verso il recupero e dovrebbe tornare a disposizione di Gasperini per la sfida di martedì sera, 27 ottobre, all'Olimpico con la Roma. Buone notizie sono arrivate dagli esami diagnostici di ieri, giovedì 22 ottobre. Sul fronte societario, accordo in vista per il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli, con scadenza 2031. L'annuncio nei prossimi giorni

Buone notizie per Gian Piero Gasperini arrivano dall’infermeria di Trigoria. Paulo Dybala va verso il recupero per la partita contro il Cagliari, anticipo del martedì sera della 9^ giornata. L'ultima risonanza magnetica al polpaccio destro cui si è sottoposto nella giornata di giovedì 22 ha di fatto dato il via libera per il recupero. La situazione clinica è decisamente migliorata e nei prossimi giorni Dybala tornerà a lavorare al 100% per accelerare in vista del ritorno, come detto martedì 27, nella lista dei convocati di Gasperini. Con qualche giorno di anticipo rispetto alla sfida contro l’Udinese, che era la data individuata inizialmente per il recupero.