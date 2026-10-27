Roma-Cagliari, il risultato in diretta LIVE
In avvio chance per Mancini ma la sblocca Nzola, che punisce su rigore il fallo di mano di Pisilli. Fresco di rinnovo fino al 2031, Lulli diventa grande protagonista: suo l'immediato pareggio di testa e poi l'assist a Pisilli per la rimonta. Gollini salva su Adopo. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
Cosa è successo nel primo tempo
Partita divertente all'Olimpico, dove la Roma ha ribaltato il vantaggio iniziale del Cagliari. La prima chance è per Mancini, ma a stappare il match sono i rossoblù col rigore di Nzola causato dal fallo di mano di Pisilli. Immediata la replica dei giallorossi, che al 15' trovano l'1-1 con Lulli di testa sul cross di Molina. L'esterno classe 2007 (freschissimo di rinnovo fino al 2031) diventa ancora più protagonista sette minuti dopo, quando confeziona l'assist per il gol della rimonta di Pisilli. Prima dell'intervallo la squadra di Pisacane va vicino al pareggio con Adopo (attento Gollini) e poi ancora con Nzola, che non inquadra la porta
45' - Un minuto di recupero
43' - Nzola! Sinistro fuori dal limite dell'area. E Gasperini si arrabbia per un'altra ripartenza pericolosa...
43' - Puntuale la chiusura giallorossa su Obert, ancora disinvolto quando si sgancia sulla sinistra. Lulli tampona, Gollini fa suo il pallone in uscita
Gollini salva su Adopo!
34' - Cagliari vicino al pareggio: Obert crossa dalla sinistra, bravissimo Gollini a opporsi. E sulla ribattuta Nzola non trova di poco la porta a causa di una deviazione!
30' - Partita in controllo della Roma, che dopo la rimonta si affaccia ancora dalle parti di Caprile sfruttando le palle inattive
26' - Pericoloso calcio piazzato di Soulé all'altezza della bandierina del corner: pallone che sfila e costringe Caprile a intervenire sulla linea di porta
23' - Niccolò Pisilli ha segnato tre gol in otto presenze in questa Serie A, uno solo in meno di quelli realizzati in 55 presenze messe assieme nelle precedenti quattro stagioni in massima serie
Pisilli la ribalta! Roma-Cagliari 2-1
22' - In sette minuti i giallorossi rimontano e il protagonista è ancora Lulli. Dopo il gol del pareggio, l'esterno 19enne confeziona l'assist per l'inserimento in area di Pisilli che deposita in rete il vantaggio della squadra di Gasperini!
17' - Castro! Ancora Lulli stavolta in veste di assist-man: cross teso al centro, l'argentino è quasi colpito dal pallone e non riesce a indirizzarlo in porta!
16' - Emanuele Lulli è uno dei due difensori nati dal 2007 in avanti ad aver preso parte ad almeno tre reti nei top 5 campionati europei in corso: tre (2 gol + 1 assist) come per Xavi Espart (1 gol + 2 assist)
Ha pareggiato Lulli! Roma-Cagliari 1-1
15' - Immediata la risposta dei giallorossi, che trovano l'1-1 con uno dei marchi di fabbrica di Gasperini: l'asse da esterno a esterno. Molina lavora un pallone a sinistra, rientra sul destro e crossa per l'inserimento di Lulli che sovrasta Obert e di testa pareggia. Secondo gol per il laterale classe 2007, freschissimo di rinnovo con la Roma fino al 2031
11' - M'Bala Nzola ha segnato 11 dei 12 rigori calciati in Serie A, il 92% e dalla sua stagione d’esordio nella massima serie (dal 2020/21). Nessun giocatore ha fatto meglio tra chi ne ha tirati almeno altrettanti nel periodo in campionato - 92% anche per Hakan Calhanoglu (23/25)
Ha segnato Nzola! Roma-Cagliari 0-1
10' - Perfetta l'esecuzione di Nzola, che incrocia il rigore e spiazza Gollini per il vantaggio rossoblù!
Calcio di rigore per il Cagliari!
9' - Punito il tocco con la mano di Pisilli sul colpo di testa di Adopo
7' - Sul corner seguente Adopo taglia sul primo palo e gira di testa: Pisilli respinge con la mano, rimpallo da distanza ravvicinata ma il braccio è largo. Il Var richiama Feliciani per l'on field review...
6' - Dall'altra parte è fondamentale Koulierakis, che in scivolata mura la girata da pochi passi di Nzola
6' - Mancini! La prima chance è della Roma: proiezione offensiva del difensore giallorosso che si libera al tiro, Caprile si oppone!
3' - Partenza aggressiva della Roma, che va a occupare la metà campo avversaria
1' - Presenza numero 250 per Gianluca Mancini in Serie A con la maglia della Roma: il classe 1996 diventa così il primo difensore a tagliare questo traguardo in giallorosso nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95)
Il saluto tra Cristante e Deiola: tutto è pronto all'Olimpico!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Ermanno Feliciani
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Gasperini: "Castro e non Malen? Il calendario è fitto"
L'allenatore della Roma a Dazn prima del fischio d'inizio: "In Serie A ci sono partite come a Napoli e come questa, ma le difficoltà restano. Giocando così spesso è normale ci siano acciacchi e strascichi, ma questo permette di dare fiducia a tanti giocatori. Il Cagliari resta propositivo anche se con un assetto più chiuso, davanti serve stare attenti con Nzola e Fadera. Dovremo giocare con ritmo, qualità e lucidità. Castro dall'inizio e fuori Malen? È una decisione figlia anche del calendario: Castro era stato determinante durante la squalifica di Malen e con un calendario così fitto abbiamo bisogno di tenere tutti i giocatori al meglio"
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Accardi: "Romano è straordinario, Nzola va aspettato"
Il direttore sportivo del Cagliari ha parlato a Dazn nel pre-partita: "Siamo consapevoli che arriviamo da due sconfitte, ma al tempo stesso avevamo fatto 13 punti e il nostro obiettivo resta salvarci con un'identità chiara e la valorizzazione dei giovani. Io vivo il quotidiano coi ragazzi, dò loro fiducia anche perché abbiamo tanti giovani. Nzola? Sapevamo che andava aspettato, è arrivato l'ultimo giorno di mercato senza aver fatto la preparazione. Abbiamo il dovere di supportarlo perché ha qualità e ci puntiamo molto. Siamo felici di riavere in panchina Trepy, che si è allenato bene in questi mesi ed è pronto a vivere ciò che merita. Romano è straordinario, ha margini di crescita e può ricoprire tutti e tre i ruoli del centrocampo. Ci puntiamo molto"
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Le formazioni ufficiali
- ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Pisilli, De Roon, Molina; Soulé, Cristante; Castro. All. Gasperini
- CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Deiola, Sugawara, Fadera, Nzola. All. Pisacane
Roma, Lulli rinnova fino al 2031
Le scelte di Gasperini
Ancora out Dybala, decisione arrivata dopo la rifinitura in vista dei prossimi impegni contro Udinese e Manchester United. Chi gioca da titolare è Castro, che lascia rifiatare Malen destinato in panchina. Sulla trequarti non c'è Mora con Soulé ma Cristante, confermato quindi qualche metro più avanti. Si cambia sulle fasce con Lulli e Molina, dietro chance dall'inizio invece per Koulierakis con Mancini e Ndicka
Le scelte di Pisacane
Di nuovo tra i convocati Trepy, che è tornato in campo con la Primavera dopo l'incidente di questa estate. L'attacco dei rossoblù è rivoluzionato: panchina per Mendy e Maldini, giocano Fadera e Nzola. Si va verso un 4-4-2 con Adopo e Sugawara sugli esterni, in mezzo Romano e Deiola complice l'indisponibilità di Winks. Dietro si rivede Mina dall'inizio
Il tour de force della Roma prosegue all'Olimpico, dove i giallorossi rilanciano l'assalto alla testa della classifica. Dopo il pareggio ottenuto a Napoli, la squadra di Gasperini affronta il Cagliari che ha ottenuto solo un punto nelle ultime tre partite dopo un grande avvio di campionato
Gasperini: "Allegri? Un'uscita infelice"
Nella conferenza della vigilia l'allenatore della Roma è tornato anche sulle parole del collega del Napoli espulso nel weekend. LA CONFERENZA
Gli highlights di Napoli-Roma 3-3
Nell'ultimo turno pareggio show al 'Maradona', punto in rimonta strappato dai giallorossi
Gli highlights di Cagliari-Bologna 0-2
Seconda sconfitta di fila per i rossoblù, che non perdevano in casa da due mesi
La Roma è l’unica squadra contro cui il Cagliari ha realizzato almeno 100 reti in Serie A (102); tuttavia solo contro l’Inter i rossoblù hanno subito più gol (161) che contro i giallorossi (142) nel massimo campionato
La Roma ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, senza subire alcuna rete nelle quattro più recenti; quella rossoblù potrebbe diventare solo la terza avversaria contro cui i giallorossi otterrebbero cinque successi interni di fila con annesso clean sheet nel torneo, dopo il Genoa (sei tra marzo 1974 e ottobre 1983) e Livorno (cinque tra settembre 1947 e settembre 2006)
La Roma ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di campionato (1 vittoria): tanti pareggi quanti quelli collezionati dai giallorossi nelle precedenti 20 gare di Serie A (13 vittorie, 4 sconfitte)
La Roma è imbattuta da 16 partite casalinghe consecutive di Serie A (12 vittorie, 4 pareggi) e potrebbe evitare la sconfitta per più gare interne di fila per la prima volta dal periodo tra dicembre 2015 e febbraio 2017 (24 di fila tra Rudi Garcia e Luciano Spalletti - 20 vittorie, 4 pareggi) - a quota 16 anche tra luglio 2020 e febbraio 2021 con Paulo Fonseca
La Roma è la squadra che ha collezionato il maggior numero di clean sheet casalinghi in Serie A nel corso del 2026: nove - tutte vittorie. Nel XXI secolo (dal 2001) solo tre volte i giallorossi hanno ottenuto più successi interni senza subire gol in un singolo anno solare: 2022/23 (11), 2013/14 (10) e 2020/21 (10)
Il Cagliari ha perso gli ultimi due match di campionato senza segnare; l'ultima volta in cui i sardi hanno registrato tre sconfitte di fila rimanendo sempre a secco di gol in Serie A risale al periodo tra agosto e settembre 2024
Dopo un pareggio e quattro vittorie, il Cagliari ha perso la trasferta più recente di Serie A (0-4 contro il Monza) e potrebbe collezionare due ko esterni consecutivi senza trovare la via del gol in un singolo campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2023 (0-2 contro l'Atalanta e 0-3 contro la Fiorentina, con Claudio Ranieri in panchina)
Il Cagliari è la squadra con la differenza peggiore tra tiri effettuati e tiri subiti in questo campionato: -70, ovvero 78 conclusioni tentate a fronte di ben 148 affrontate; soltanto l'Inter invece ha registrato finora un rapporto migliore (+101) nel torneo in corso rispetto a quello della Roma: 62, ovvero 151 tiri all'attivo contro gli 89 subiti
Donyell Malen ha disputato tre match consecutivi senza segnare per la prima volta in Serie A. La prima delle sue sei marcature multiple nel torneo è arrivata proprio contro il Cagliari all'Olimpico (doppietta il 9 febbraio 2026). GUARDA LE STATISTICHE DI MALEN