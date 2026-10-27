Il direttore sportivo del Cagliari ha parlato a Dazn nel pre-partita: "Siamo consapevoli che arriviamo da due sconfitte, ma al tempo stesso avevamo fatto 13 punti e il nostro obiettivo resta salvarci con un'identità chiara e la valorizzazione dei giovani. Io vivo il quotidiano coi ragazzi, dò loro fiducia anche perché abbiamo tanti giovani. Nzola? Sapevamo che andava aspettato, è arrivato l'ultimo giorno di mercato senza aver fatto la preparazione. Abbiamo il dovere di supportarlo perché ha qualità e ci puntiamo molto. Siamo felici di riavere in panchina Trepy, che si è allenato bene in questi mesi ed è pronto a vivere ciò che merita. Romano è straordinario, ha margini di crescita e può ricoprire tutti e tre i ruoli del centrocampo. Ci puntiamo molto"