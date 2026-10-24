Dove vedere Cagliari-Bologna

La partita tra Cagliari e Bologna della 8^ giornata di Serie A si gioca sabato 24 ottobre alle ore 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Cagliari-Bologna della 8^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 24 ottobre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Bologna

Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro il Cagliari, subendo un solo gol; si tratta dello stesso numero di clean sheet registrati nelle precedenti 14 gare contro i sardi. Gli emiliani sono inoltre reduci da due partite consecutive senza subire reti contro il Cagliari e solo una volta hanno registrato tre clean sheet di fila contro i sardi nel torneo: tra marzo 2013 e marzo 2014. Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte di Serie A contro il Cagliari, tanti successi quanti ne aveva ottenuti nelle precedenti 21 (2V, 9N, 10P). Il Cagliari ha subito quattro gol nell'ultima partita di Serie A, uno in più di quanti ne aveva concessi nelle precedenti sei gare nel torneo in corso (tre). Nelle ultime nove partite casalinghe in Serie A, il Cagliari ha pareggiato soltanto una volta (4V, 4P), in occasione dell'ultima giornata interna contro la Juventus. Il Bologna ha sempre subito gol nelle ultime otto partite in Serie A; l'ultimo clean sheet risale allo scorso 17 maggio, nel successo per 1-0 contro l'Atalanta, allora guidata proprio dall'attuale tecnico dei rossoblù, Raffaele Palladino. Il Bologna non ha registrato alcun pareggio nelle ultime 12 trasferte di Serie A (8V 4P); l'ultimo segno X lontano dal Dall'Ara risale al 10 gennaio 2026 contro il Como (1-1).