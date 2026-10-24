Dove vedere Como-Sassuolo

La partita Como-Sassuolo della 8^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 24 ottobre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 2 (canale 215) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Como e Sassuolo

Tra Serie A e Serie B, Como e Sassuolo si sono affrontate solo nella scorsa stagione, con un successo casalingo per parte: il Como ha vinto 2-0 il 28 novembre 2025, mentre il Sassuolo si è imposto 2-1 il 17 aprile 2026. Il Como ha guadagnato 14 punti in questo campionato e solo nel 1950/51 aveva ottenuto almeno altrettanti punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A (14 anche in quel caso), considerando tre punti a vittoria da sempre. I lariani potrebbero raccogliere almeno 15 punti dopo otto match stagionali per la prima volta nella loro storia in Serie A. Il Como ha subito un solo gol nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni. Il Sassuolo è l'unica squadra ad aver sempre sia segnato che subito gol in questa stagione di Serie A: 12 gol fatti e 14 subiti per i neroverdi. Il Sassuolo non vince da 10 trasferte di Serie A (3N, 7P) e solo una volta ha registrato una striscia negativa più lunga senza successi fuori casa nel massimo campionato: 15 match tra dicembre 2023 e settembre 2025.