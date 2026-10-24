Sfida delicata in chiave salvezza quella che va in scena a Marassi fra Genoa e Venezia. De Rossi cerca la seconda vittoria in campionato con la conferma del trio d'attacco Messia, El Shaarawy e Osmajic. Nicola, dopo l'esordio vincente con il Napoli, ritrova fra i convocati anche Busio e dovrebbe inserire Mazzocchi al posto di Haps
Probabili Formazioni
GENOA (3-4-2-1) la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, Puczka; Messias Junior, El Shaarawy; Osmajic. All. Daniele De Rossi
- Baldanzi in dubbio, Messias va verso la conferma davanti
- Sulla fascia sinistra scelto Puczka
- Traorè in coppia con Frendrup in mediana
VENEZIA (3-5-2) la probabile formazione
Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Pérez Muñoz, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Davide Nicola
- Mazzocchi preferito ad Haps per la fascia sinistra
- Halhal è il terzo difensore
- La coppia d'attacco sarà composta da Yeboah e Adams