Sfida delicata in chiave salvezza quella che va in scena a Marassi fra Genoa e Venezia. De Rossi cerca la seconda vittoria in campionato con la conferma del trio d'attacco Messia, El Shaarawy e Osmajic. Nicola, dopo l'esordio vincente con il Napoli, ritrova fra i convocati anche Busio e dovrebbe inserire Mazzocchi al posto di Haps