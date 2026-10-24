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Genoa-Venezia, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Sfida delicata in chiave salvezza quella che va in scena a Marassi fra Genoa e Venezia. De Rossi cerca la seconda vittoria in campionato con la conferma del trio d'attacco Messia, El Shaarawy e Osmajic. Nicola, dopo l'esordio vincente con il Napoli, ritrova fra i convocati anche Busio e dovrebbe inserire Mazzocchi al posto di Haps

Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
Portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Difensore di destra
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Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore di sinistra
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Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
Esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Hamed Traorè
Hamed Traorè
Centrocampista centrale
Genoa
David Puczka
David Puczka
Esterno sinistro
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Genoa
Junior Messias
Junior Messias
Trequartista di destra
Genoa
Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy
Trequartista di sinistra
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Genoa
Milutin Osmajic
Milutin Osmajic
Attaccante

GENOA (3-4-2-1) la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré, Puczka; Messias Junior, El Shaarawy; Osmajic. All. Daniele De Rossi

  • Baldanzi in dubbio, Messias va verso la conferma davanti
  • Sulla fascia sinistra scelto Puczka
  • Traorè in coppia con Frendrup in mediana
Venezia
Filip Stankovic
Filip Stankovic
Portiere
Venezia
Matías Moreno
Matías Moreno
Difensore di destra
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Venezia
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale
Venezia
Redouane Halhal
Redouane Halhal
Difensore di sinistra
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Venezia
Antoine Hainaut
Antoine Hainaut
Esterno destro
Venezia
Kike Pérez
Kike Pérez
Centrocampista di destra
Venezia
Toma Basic
Toma Basic
Centrocampista centrale
Venezia
Simon Sohm
Simon Sohm
Centrocampista di sinistra
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Venezia
Pasquale Mazzocchi
Pasquale Mazzocchi
Esterno sinistro
Venezia
John Yeboah
John Yeboah
Attaccante
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Venezia
Akor Adams
Akor Adams
Attaccante

VENEZIA (3-5-2) la probabile formazione

Stankovic; Moreno, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Pérez Muñoz, Basic, Sohm, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Davide Nicola

  • Mazzocchi preferito ad Haps per la fascia sinistra
  • Halhal è il terzo difensore
  • La coppia d'attacco sarà composta da Yeboah e Adams

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