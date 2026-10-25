La partita Atalanta-Frosinone della 8^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 25 ottobre alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Frosinone

L'Atalanta ha vinto quattro dei sei precedenti in Serie A contro il Frosinone, con un punteggio aggregato di 17-2; in aggiunta, ha trovato il successo in ciascuno dei tre incontri casalinghi contro questa avversaria nella competizione, senza subire alcun gol. L'Atalanta ha tenuto la porta inviolata in sette delle otto gare contro il Frosinone tra Serie A e B, cioè in 88% dei precedenti: è la percentuale di clean sheet più alta per la Dea contro un'avversaria affrontata almeno cinque volte tra le due competizioni. Il Frosinone ha vinto quattro delle sette gare di questo campionato (1N, 2P). L'Atalanta ha perso quattro delle ultime cinque gare di questa Serie A (1V), tante sconfitte quante ne aveva registrate nelle 23 precedenti partite nella competizione (12V, 7N). Nonostante il ko contro il Napoli nell'ultima trasferta, il Frosinone è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto gare esterne di Serie A (2V, 5N) - includendo la scorsa partecipazione al massimo campionato (nel 2023/24) - dopo che era stato sconfitto in 11 delle 12 precedenti (1N). L'Atalanta ha trovato il successo in tre delle quattro gare casalinghe in questo campionato (1P); solo due volte nell'era dei tre punti a vittoria ha vinto almeno quattro delle prime cinque partite interne stagionali in Serie A: nel 2015/16 (4) e nel 2024/25 (4).