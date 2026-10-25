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Roma, allenamento completo per Dybala, verso la convocazione per il Cagliari

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Nel video, le notizie da Trigoria con l'inviato di Sky Sport Angelo Mangiante. La Roma, reduce dal 3-3 di Napoli, si è allenata nella mattina di domenica 25 ottobre. In gruppo e in condizioni fisiche brillanti Paulo Dybala, che aveva lavorato anche nella giornata di sabato 24 mentre i compagni erano impegnati al "Maradona". Dybala è dunque recuperato e con ogni probabilità Gian Piero Gasperini lo convocherà in vista della partita di martedì 27 ottobre all'Olimpico contro il Cagliari

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