Alla Juve basta giocare un tempo per tornare alla vittoria, ma la cosa non può certo soddisfare uno come Luciano Spalletti . E se i bianconeri all'intervallo sono avanti 2-0 sul Lecce, nella ripresa si limitano ad amministrare ma perdendo campo e metri. Tradotto: rischiando qualcosa. "Si erano creati presupposti importanti già nel primo tempo, poi nel secondo siamo calati e nella gestione poi viene fuori che tutto diventa più difficile , perché fai una scelta di meno, perché hai meno coraggio, perché pensi di poterla gestire mentre il calcio ormai è questo qui: bisognava fare come abbiamo fatto nel primo tempo", commenta Spalletti a Sky Sport dopo la partita. " Nel secondo tempo non si pressava più con forza, non si costruiva più da dietro per andare a far male e ci sono stati molti più passaggi al portiere : chiaro che in vantaggio di due gol c’era da avere coraggio, ma non un coraggio che poi ti fa perdere le misure e le distanze e concedere metri e spazio. Non abbiamo concesso niente, però siamo stati meno propositivi nell’andare a tentare di chiudere la partita ".

"Dopo il confronto tra i giocatori abbiamo cambiato qualcosa"

E se Spalletti loda Douglas Luiz ("Ha fatto una partita importante: ha lottato, ha corso, si è battuto dove c’era bisogno e soprattutto ha pulito molte situazioni"), c'è ancora da lavorare sul modulo con il doppio centravanti (Woltemade-Kolo Muani), al momento "necessario" anche per l'emergenza infortuni, ma che non ha convinto: "Dopo il confronto con i giocatori, da un punto di vista tattico abbiamo modificato qualcosa e deciso di giocare con i tre centrocampisti, col 3-5-2, perché in momenti come questi ci vuole più solidità. Così siamo andati a fare la cosa più solida. Poi è chiaro che vengono a mancarti delle potenzialità, come le punte esterne che fanno l’uno contro uno e che ci hanno fatto del bene precedentemente. Nella solidità abbiamo trovato questo sistema e siamo contenti, perché fin dal primo allenamento si è visto che riuscivamo a trovare un po’ la quadratura di squadra. Ma nel secondo tempo siamo tornati un po' indietro...".