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Udinese-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari

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La partita tra Udinese e Milan della 8^ giornata di Serie A si gioca domenica 25 ottobre alle ore 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN 1, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

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Dove vedere Udinese-Milan in tv

La partita Udinese-Milan della 8^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 25 ottobre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. La partita è visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento DAZN attivo Full o Family. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Udinese e Milan

Udinese e Milan non hanno pareggiato nessuna delle ultime otto sfide di Serie A: nel periodo cinque successi rossoneri e tre bianconeri, tra cui uno nel precedente più recente, 3-0 lo scorso 11 aprile. Nonostante il Milan abbia segnato 24 gol nelle ultime 13 gare di Serie A contro l'Udinese, non ha trovato la rete in quella più recente; l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato due clean sheet consecutivi contro i rossoneri risale al periodo tra il 1993 e il 1994 (due pareggi per 0-0). Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A contro l'Udinese, con uno score aggregato di 10-2. L'Udinese ha perso tutte le ultime cinque partite di Serie A, con uno score aggregato di 5-13; l'ultima volta che ha registrato più sconfitte consecutive nel torneo risale al periodo tra febbraio e aprile 2018 (11, con Massimo Oddo in panchina). Il Milan ha pareggiato ciascuna delle ultime tre trasferte in Serie A; l'ultima volta che ha registrato quattro pari esterni di fila nella competizione risale ad aprile-maggio 2017, con Vincenzo Montella in panchina. L'Udinese ha perso cinque dello sette gare di questa Serie A (1V, 1N); solo tre volte nella sua storia nella competizione ha registrato più sconfitte nelle prime otto gare stagionali: nel 1960/61 (sei), nel 1961/62 (sette) e nel 2017/18 (sei).

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