Doppio stop in difesa per il Napoli: lesione distrattiva di medio grado per Badiashile (out un mese) e lesione di basso grado per Spinazzola (fuori due settimane). Entrambi salteranno la sfida con il Monza (mercoledì 28 ottobre alle 20.45 LIVE su Sky e in streaming su NOW ), i big match contro Juventus e Lazio e la partita di Champions League con il Porto

Dopo il rocambolesco 3-3 contro la Roma di sabato, il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della prossima partita di Serie A, in programma mercoledì alle 20.45 al Brianteo contro il Monza (LIVE su Sky e in streaming su NOW). In difesa, se da una parte Amir Rrahmani ha recuperato dalla febbre ed è tornato ad allenarsi in gruppo, dall'altra arrivano brutte notizie per due pedine importanti. Benoit Badiashile, uscito all'inizio del secondo tempo contro la Roma, si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro. E' previsto circa un mese di stop: si tratta del primo infortunio dal suo arrivo a Napoli in estate, ma il francese ha alle spalle una storia di guai muscolari frequenti nei suoi anni al Chelsea. Anche per quanto riguarda Leonardo Spinazzola, che aveva accusato un risentimento muscolare nei minuti finali della partita, gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, per cui dovrà stare ai box un paio di settimane. Oltre alla sfida di Monza, entrambi salteranno quindi i due big match contro la Juventus (domenica 1 novembre alle 20.45) e la Lazio (domenica 8 novembre alle 12.30), oltre alla partita di Champions League con il Porto (mercoledì 4 novembre alle ore 21).