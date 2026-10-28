Il Monza ha subito sei gol da fuori area - incluso uno nell'ultima gara contro il Torino - e nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2026/27 (sei anche per il Parma). Dall'altro lato, il Napoli ha segnato dalla distanza tre reti - di cui una nell'ultimo match contro la Roma - e solo Fiorentina (cinque) e Torino (quattro) ne contano di più - a quota tre anche Inter e lo stesso Monza.