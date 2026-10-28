Il Monza ha subito sei gol da fuori area - incluso uno nell'ultima gara contro il Torino - e nessuna squadra ha fatto peggio nella Serie A 2026/27 (sei anche per il Parma). Dall'altro lato, il Napoli ha segnato dalla distanza tre reti - di cui una nell'ultimo match contro la Roma - e solo Fiorentina (cinque) e Torino (quattro) ne contano di più - a quota tre anche Inter e lo stesso Monza.
Monza-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Allegri (che non sarà in panchina per via della squalifica) sceglie Milinkovic-Savic in porta. Riposa De Bruyne: a centrocampo ci sono Anguissa, Lobotka e l'inamovibile McTominay. In attacco con Politano e Hojlund c'è Lang. Nel Monza Juric schiera Birindelli nei tre dietro. A centrocampo spazio a Colombo, mentre Ngonge e Robinson giocano alle spalle di Varela. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Birindelli, Lucchesi, Goglichidze; Bakoune, Colombo, Foe Ondoa, Mangas; Ngonge, Robinson; Varela. All. Juric
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri (squalificato, Landucci in panchina)
Ivan Juric potrebbe diventare il primo allenatore del Monza a collezionare nove gare consecutive di Serie A con i brianzoli a segno (almeno una rete in ciascuna delle otto gare in cui ha allenato i lombardi finora).
Il Napoli ha perso due delle ultime tre trasferte di Serie A (1 pareggio), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 12 (7 vittorie, 3 pareggi); inoltre, dopo lo 0-1 contro il Venezia, i partenopei potrebbero collezionare due sconfitte esterne di fila senza segnare per la prima volta dal dicembre 2023-gennaio 2024 (tre di fila con Walter Mazzarri).
Le formazioni ufficiali
- MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Birindelli, Lucchesi, Goglichidze; Bakoune, Colombo, Foe Ondoa, Mangas; Ngonge, Robinson; Varela. All. Juric
- NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri (squalificato, Landucci in panchina)
Il Monza ha vinto entrambe le ultime due partite casalinghe di Serie A (2-1 v Sassuolo e 4-0 v Cagliari) e non ha mai collezionato tre successi interni di fila nel torneo (due anche tra settembre-ottobre 2022 e a novembre 2022).
Nessuna squadra vanta più clean sheet in Serie A contro il Monza rispetto al Napoli: quattro, al pari di Atalanta e Milan.
Il Napoli ha vinto quattro delle sei partite disputate contro il Monza in Serie A (1 pareggio, 1 sconfitta), comprese le tre più recenti con un risultato complessivo di 7-2.
Dentro lo spogliatoio del Napoli
Napoli, infortuni in difesa: out Badiashile e Spinazzola
Lesione distrattiva di medio grado per Badiashile (out un mese) e lesione di basso grado per Spinazzola (fuori due settimane). Entrambi salteranno la sfida con il Monza, i big match contro Juventus e Lazio e la partita di Champions League con il Porto.
Allegri non sarà in panchina per squalifica
Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornate Massimiliano Allegri dopo l'espulsione nella gara del Maradona contro la Roma e terminata 3-3. La squalifica è arrivata "per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".
La 9^ giornata di Serie A continua. Alle 20.45 in campo Monza-Napoli. Avviciniamoci insieme al fischio d'inizio della sfida della stadio Brianteo.