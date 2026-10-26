Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Milan, per Loftus-Cheek lesione al flessore della coscia sinistra: stop di almeno un mese

Serie A

Loftus-Cheek si aggiunge al lungo elenco degli indisponibili in casa Milan. Nello scorcio di partita giocata a Udine il centrocampista rossonero si è procurato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra. Fra due settimane si sottoporrà a nuovi controllo ma lo stop per lui sarà di almeno un mese. Niente Bologna alla prossima e soprattutto assenza sicura nel derby del 31 ottobre

Un'altra brutta notizia per Ruben Amorim. Il sorriso per il successo di Udine in piena emergenza è stato in parte spento dalle news sul nuovo infortunio che colpisce la rosa rossonera e in particolare il centrocampista Loftus-Cheek. L'inglese, che a Udine era entrato al 72' in campo, proprio nei minuti finali ha subito un nuovo stop. Gli accertamenti odierni hanno definito la diagnosi: lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra. Fra due settimane previsti nuovi accertamenti ma lo stop sarà di almeno un mese. Niente Bologna ma soprattutto salterà il derby del prossimo 31 ottobre alle 20.45 visibile su Sky

Vedi anche

Milan, emergenza infortuni verso il derby

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Franco Baresi, vandalizzato il nuovo murale

casa milan

Dopo l'imbrattamento del murale in memoria di Franco Baresi davanti a Casa Milan a fine settembre...

Milan, emergenza infortuni verso il derby

Serie A

Dopo lo stop di Loftus-Cheek contro l'Udinese, sono 8 i giocatori del Milan indisponibili, in una...

Badiashile e Spinazzola ko: i tempi di recupero

napoli

Doppio stop in difesa per il Napoli: lesione distrattiva di medio grado per Badiashile (out un...

Venezia-Inter a Pairetto, Genoa-Juventus a Doveri

Serie A

Ufficiali le designazioni della 9^ giornata di campionato, il primo turno infrasettimanale della...

Gasperini: "Fiducia per il recupero di Dybala"

ROMA-cagliari

Smaltito il 3-3 di Napoli, la Roma prepara la sfida contro il Cagliari, in programma martedì 27...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE