Loftus-Cheek si aggiunge al lungo elenco degli indisponibili in casa Milan. Nello scorcio di partita giocata a Udine il centrocampista rossonero si è procurato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra. Fra due settimane si sottoporrà a nuovi controllo ma lo stop per lui sarà di almeno un mese. Niente Bologna alla prossima e soprattutto assenza sicura nel derby del 31 ottobre

Un'altra brutta notizia per Ruben Amorim. Il sorriso per il successo di Udine in piena emergenza è stato in parte spento dalle news sul nuovo infortunio che colpisce la rosa rossonera e in particolare il centrocampista Loftus-Cheek. L'inglese, che a Udine era entrato al 72' in campo, proprio nei minuti finali ha subito un nuovo stop. Gli accertamenti odierni hanno definito la diagnosi: lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra. Fra due settimane previsti nuovi accertamenti ma lo stop sarà di almeno un mese. Niente Bologna ma soprattutto salterà il derby del prossimo 31 ottobre alle 20.45 visibile su Sky