L'allenatore del Bologna ha parlato a Dazn nel pre-partita: "Abbiamo avuto pochi giorni, ma questo vale per tutte le squadre. Abbiamo recuperato le energie dopo Cagliari, sappiamo che è difficile in questo stadio contro una squadra forte e attrezzata per stare in alto. Noi vogliamo misurarci per capire pregi e difetti sui quali lavorare. Dovremo uscirne con tanti aspetti positivi per valutare a che punto siamo del nostro percorso"