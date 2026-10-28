63' - Dentro Camarda al posto di Bartesaghi
Milan-Bologna, il risultato in diretta LIVE
All'8' la squadra di Palladino passa con Mbangula, che non sbaglia su assist di Zortea. Immediato il pareggio di Cisse, servito da Hutchinson sull'errore di Theate. Lo stesso Cisse firma la doppietta su invito di Tomori, che si ferma per un infortunio muscolare. In due minuti la ribalta il Bologna: autogol di Bartesaghi e doppietta anche per Mbangula. Diretta sull'app DAZN e su DAZN1, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
LIVE: VENEZIA-INTER - PARMA-UDINESE
Doppietta di Mbangula! Milan-Bologna 2-3
62' - Tremendo uno-due in due minuti della squadra di Palladino, che sfrutta ancora l'energia del neoentrato Miranda. Lo spagnolo sfonda a sinistra e crossa rasoterra per Mbangula, che si libera di Diawara e batte Maignan. Partita stravolta a San Siro!
Autorete di Bartesaghi! Milan-Bologna 2-2
60' - Sfortunato autogol di Bartesaghi, che è l'unico a toccare la punizione dalla sinistra del neoentrato Miranda. Il pallone sfila in area verso il secondo palo, dove l'esterno rossonero devia nella propria porta alle spalle di Maignan!
59' - Risponde Palladino: ecco Cambiaghi e Miranda, escono Bernardeschi e Alhassane. C'è anche Vitik per Darmian
58' - Doppio cambi per Amorim: dentro Pulisic e Diawara, fuori Hutchinson ed Estupinan
57' - Odgaard! Ennesimo invito di Bernardeschi che pennella un pallone a giro nell'area piccola: il norvegese cerca la deviazione nello slancio ma non trova la porta!
55' - Applausi per Pavlovic, che prima chiude su Bernardeschi e poi guadagna fallo sulla carica di Odgaard
52' - Contrasto tra Casale e Ramos, che si rialza dopo essere rimasto a terra qualche istante
51' - Si ripropone l'asse dell'azione precedente: corner di Bernardeschi e colpo di testa di Odgaard, che non crea problemi a Maignan
50' - Pallone interessante di Bernardeschi destinato a Odgaard: lo anticipa Pavlovic
Infortunio muscolare per Tomori
Resta negli spogliatoi il difensore rossonero, che nel finale di primo tempo si era fermato toccandosi la parte posteriore della coscia. Tomori era rimasto in campo fino allo stop, ma non proseguirà il match. Altro problema per Amorim nell'emergenza degli infortunati verso il derby. Dentro Modric, sarà Musah ad arretrare come terzino destro
Cosa è successo nel primo tempo
C'è un protagonista assoluto a San Siro, stadio dove ha trovato i suoi primi gol. Applausi per Alphadjo Cisse, che con una doppietta ribalta una situazione complicata per il Milan. Già, perché a sbloccarla all'8' è il Bologna con Mbangula servito da Zortea. Immediata la reazione dei rossoneri, che dopo 6 minuti trovano il pareggio proprio col numero 70 imbeccato da Hutchinson (bravo ad alzare la pressione su Theate e a soffiargli il pallone). Ma non finisce qui, perché al 27' arriva il bis di Cisse su assist stavolta di Tomori. Da valutare nell'intervallo proprio le condizioni del difensore inglese, che ha lamentato un fastidio muscolare
Milan-Bologna 2-1
45' - Un minuto di recupero
43' - Qualche problema per Tomori, che prova a stringere i denti e concludere in campo il primo tempo. Il difensore si era fermato toccandosi la parte posteriore della coscia
42' - Jashari! L'ex Bruges cerca fortuna dalla distanza, conclusione che però non trova la porta
40' - Altri applausi per Cisse, che difende il pallone a centrocampo sulla pressione avversaria
32' - Pavlovic lancia in profondità per Bartesaghi: puntuale l'uscita coi piedi di Skorupski ad anticiparlo
29' - Alphadjo Cisse (20 anni e 6 giorni) è il terzo giocatore più giovane del Milan a segnare un gol sia di destro che di sinistro nello stesso match di Serie A negli anni 2000, dopo Alexandre Pato (19 anni e 131 giorni nel gennaio 2009 contro la Roma) e Stephan El Shaarawy (19 anni e 335 giorni nel settembre 2012 contro il Cagliari)
28' - Prima di Alphadjo Cisse, l'ultimo giocatore del Milan che aveva segnato una doppietta nei primi 30 minuti di un gioco in un match di Serie A era stato Olivier Giroud il 20 maggio 2023 contro la Sampdoria
Doppietta di Cisse! Milan-Bologna 2-1
27' - Non aveva ancora segnato a San Siro, lo ha fatto due volte in 13 minuti ribaltando la partita. Altro spunto di Hutchinson, fermato all'ingresso in area ma la seconda palla premia lo sprint di Tomori che arriva prima di tutti. Suo l'assist sul secondo palo verso Cisse, dimenticato ancora dalla difesa ospite per il tap-in del raddoppio del Milan!
25' - Aggressione e ripartenza del Bologna, che punge ancora a destra. Stavolta è Bernardeschi ad avanzare palla al piede e provare l'assist al centro: chiude la difesa rossonera
19' - Altro spunto di Mbangula, fermato al limite dell'area da De Winter in collaborazione con Hutchinson
15' - Alphadjo Cisse (20 anni e 6 giorni) è diventato il terzo giocatore più giovane a segnare tre gol con la maglia del Milan in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Alexander Pato (18 anni e 147 giorni il 27 gennaio 2008) e Stephan El Shaarawy (19 anni e 332 giorni il 23 settembre 2012)
Ha pareggiato Cisse! Milan-Bologna 1-1
14' - Era una prima volta per Mbangula, lo diventa anche per Cisse che festeggia il suo primo gol a San Siro. Funziona la pressione alta di Hutchinson su Theate, che si vede sporcare il rinvio e perdere il pallone a beneficio proprio dell'esterno inglese. Immediato l'assist al centro per il liberissimo Cisse, che firma il pareggio a San Siro!
9' - Primo gol in trasferta per Samuel Mbangula in Serie A (i tre precedenti erano arrivati tutti in casa con la Juventus, uno dei quali proprio contro il Milan); in generale, il classe 2004 ha trovato la via della rete in campionato per la prima volta dal 7 novembre 2025 (con il Werder Brema contro il Wolfsburg in Bundesliga)
Ha segnato Mbangula! Milan-Bologna 0-1
8' - Alla prima da titolare, l'ex Juventus firma il suo primo gol in maglia rossoblù. Azione che si sviluppa a destra e vede protagonista ancora Zortea, autore dell'assist per Mbangula che s'inserisce coi tempi giusti e nel cuore dell'area batte Maignan per il vantaggio del Bologna!
6' - Mbangula libera la conclusione, Maignan controlla la traiettoria del pallone che esce
6' - Dall'altra parte Zortea sfonda a destra, ma al centro non ci arrivano né De Winter né sopratutto Odgaard
4' - Dialogo tra Cisse e Bartesaghi, liberato in area e puntuale nell'assist di ritorno per il compagno. Chiude Darmian
1' - Bastano 36 secondi al Bologna per il primo tiro nello specchio: pressione alta che costa il pallone ad Hutchinson, poi il servizio a rimorchio per il destro dalla distanza di Pobega che non spaventa Maignan
Cenno d'intesa tra i capitani Maignan e Ferguson: tutto è pronto a San Siro!
Ingresso in campo delle squadre insieme all'arbitro del match, Juan Luca Sacchi
Un derby 'da paura': Milan-Inter è su Sky
Appuntamento sabato 31 novembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
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Costacurta: "Milan non ancora da scudetto, ma... "
Amorim: "Prima del derby pensiamo al Bologna"
Le parole dell'allenatore del Milan a Dazn prima del fischio d'inizio: "Sono concentrato su questa partita, è la più importante. Capiremo chi sarà disponibile nel derby ma intanto pensiamo al Bologna. Cisse? Da lui voglio tutto: il suo talento, la qualità, la rincorsa sugli avversari e il movimento nei mezzi spazi"
Cardinale a Sky: "Milan con grande resilienza"
Il proprietario del Milan aveva commentato così la vittoria a Udine
Cardinale a Sky: 'Il Milan ha mostrato grande resilienza, bene Amorim nei cambi'Vai al contenuto
Palladino: "Dovremo uscirne con tanti aspettivi positivi"
L'allenatore del Bologna ha parlato a Dazn nel pre-partita: "Abbiamo avuto pochi giorni, ma questo vale per tutte le squadre. Abbiamo recuperato le energie dopo Cagliari, sappiamo che è difficile in questo stadio contro una squadra forte e attrezzata per stare in alto. Noi vogliamo misurarci per capire pregi e difetti sui quali lavorare. Dovremo uscirne con tanti aspetti positivi per valutare a che punto siamo del nostro percorso"
Il Milan è pronto a rinnovare Pulisic fino al 2031
Tutto fatto o quasi: l'accordo sarà firmato nei prossimi giorni. I DETTAGLI
Emergenza Milan: gli indisponibili tra Bologna e... derby
Rabiot out nel turno infrasettimanale, intanto l'infermeria è diventata ancora più affollata
Come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan: cosa sappiamo fin qui
Giovedì 29 ottobre è il giorno della presentazione del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan, nelle mani degli studi Foster + Partners e MANICA. Appuntamento alle 16.30 al Castello Sforzesco, altro simbolo cittadino, ma cosa sappiamo già di quello che verrà svelato?
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In campo anche l'Inter
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Formazioni ufficiali
- MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Ramos. All. Amorim
- BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. All. Palladino
Le scelte di Amorim
Rossoneri ancora in emergenza e con un ridottissimo turnover in vista del derby. Partiamo dagli indisponibili: out Rabiot, Gila, Moreira, Loftus-Cheek, Pietro Terracciano, Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze. A rifiatare sono invece Pulisic e Modric, situazione che rilancia dall'inizio Cisse in coppia con Ramos. Sulle fasce ancora Hutchinson e Bartesaghi, si rivede Musah in mezzo così come Estupinan terzino sinistro mentre a destra è confermato Tomori
Le scelte di Palladino
Conferme e qualche novità tra i rossoblù rispetto all'ultima vittoria a Cagliari. Se Piccoli ed Enem sono ancora infortunati e Dovbyk deve risalire le gerarchie, il centravanti è ancora Odgaard rifornito da Bernardeschi e Mbangula (preferito a Cambiaghi). Sugli esterni Zortea e Alhassane, che prende il posto di Miranda. Dietro il centrale è Casale insieme a Darmian e Theate
Prima del derby c'è il Bologna a San Siro. Tra emergenza infortuni e turnover in vista dell'Inter, il Milan cerca conferme dopo due vittorie di fila e un'imbattibilità che dura da tutto il campionato. Attenzione però alla squadra di Palladino, allenatore che dal suo arrivo in rossoblù ha vinto due volte su due in trasferta
Gli highlights di Udinese-Milan 0-2
Nel weekend i rossoneri hanno ottenuto la seconda vittoria di fila nonostante l'emergenza
Gli highlights di Cagliari-Bologna 0-2
Seconda vittoria dell'era Palladino, ancora in trasferta dopo quella di Lecce
Il Milan ha perso solo una delle ultime 21 partite di Serie A contro il Bologna (1-2 il 27 febbraio 2025 - 16 vittorie, 4 pareggi), vincendo le tre più recenti; inoltre, dopo l'1-0 del 14 settembre 2025 e il 3-0 del 3 febbraio scorso, i rossoneri potrebbero vincere tre match di fila con annesso clean sheeet contro i rossoblù nel torneo solo per la seconda volta nella loro storia, dopo le tre tra maggio 2016 e maggio 2017
Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (8 vittorie, 2 pareggi), l'ultima sconfitta interna risale al 6 gennaio 2016 (0-1 con gol di Emanuele Giaccherini). Dal 2016/17, quella rossoblù è una delle due formazioni contro cui i rossoneri hanno disputato almeno lo stesso numero di match in casa senza mai perdere in campionato, l'altra è il Torino (7 vittorie, 3 pareggi)
Dopo i successi contro Atalanta (3-2) e Udinese (2-0) il Milan potrebbe vincere tre match di fila in Serie A per la prima volta nel 2026; non accade infatti ai rossoneri da novembre-dicembre 2025 (contro Inter, Lazio e Torino in quel caso)
Il Milan ha vinto le prime tre partite casalinghe di questa Serie A e potrebbe ottenere quattro successi nelle prime quattro gare interne stagionali solo per la quinta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2021/22, il 2005/06, il 2002/03 e il 1995/96
Dopo il 2-0 contro il Cagliari, il Bologna potrebbe mantenere la porta inviolata per due gare consecutive di Serie A solo per la seconda volta nel 2026, dopo i due clean sheet tra febbraio e marzo scorsi (1-0 contro Udinese e Pisa in quel caso)
Raffaele Palladino potrebbe diventare solo il terzo allenatore a vincere ciascuna delle prime tre trasferte di Serie A alla guida del Bologna, dopo Jozsef Violak (tra settembre e ottobre 1946) e Gyorgy Sarosi (tra novembre e dicembre 1957)
Il Milan è la squadra che ha battuto meno calci d'angolo in questo campionato: soltanto 25 (poco più di tre a partita); inoltre, dei 16 terminati dentro l'area di rigore avversaria (anche questo record negativo nel torneo), soltanto sei sono stati sfruttati dai giocatori rossoneri (peggio ha fatto soltanto il Torino con quattro - a sei anche la Fiorentina)
Nonostante abbia il quinto attacco più sterile del campionato (otto reti segnate in otto partite, meno solo di Parma, Cagliari, Genoa e Venezia), il Bologna è la squadra che conta il maggior numero di giocatori che hanno toccato almeno un pallone in area avversaria nel torneo in corso: 24, ben sette in più rispetto al Milan (17), penultimo in questa classifica alle spalle del solo Genoa (16 calciatori)
Christian Pulisic ha preso parte a quattro gol (2 gol+2 assist) nelle sue ultime sette partite di Serie A: tante partecipazioni quante nelle 20 gare precedenti nella massima serie (3 gol+1 assist). Dall'esordio in Serie A col Milan nel 2023/24, lo statunitense è l'unico giocatore ad aver segnato almeno 30 gol e fornito almeno 20 assist (55 - 33 gol+22 assist) nel torneo. GUARDA LE STATISTICHE DI PULISIC
Federico Bernardeschi, che è l’unico calciatore del Bologna con più di una rete segnata in questa Serie A (due), potrebbe andare a segno per due gare consecutive del torneo solo per la seconda volta in carriera dopo il novembre 2016 (con la maglia della Fiorentina in quel caso). GUARDA LE STATISTICHE DI BERNARDESCHI